Уровень воды в реке Десна в Чернигове упал до минимума за 140 лет наблюдений и стал ниже нормы на 5 метров.

Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил в своем Facebook глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня имеем показатель 145 см над "0" поста. Для сравнения, нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над "0" поста. Поскольку обычно каждый год на это время приходится пик весеннего наводнения. Сейчас же метеорологи бьют тревогу – разница с нормой составляет более 5 метров. Подобная ситуация и на других территориях области", – рассказал он.

Уровень воды в Десне упал до исторического минимума за 140 лет photoukraine.com

Прокопенко добавил, что такая ситуация зафиксирована впервые за 140 лет исследований. Он предупредил, что в случае жары и отсутствия осадков летом уровень воды может достигнуть критического – до 50-70 см над "0" поста.

Глава ОГА также назвал причины такого явления. Кроме погоды, обезвоживанию Десны способствовали неконтролируемое осушение территорий и стихийные разорения лугов и пастбищ в прибрежных защитных полосах.

В связи с этим при облгосадминистрации создали специальную рабочую группу из представителей Госэкоинспекции, Госгеокадастра и Деснянского бассейнового управления водных ресурсов, которые будут инспектировать ситуацию в регионе. На 5 мая запланирован первый рейд.

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