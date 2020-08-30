Уроки на воздухе и разделение по группам: как школы готовы к учебному процессу в условиях COVID-19

Украинские школы 1 сентября снова примут учеников на занятия. Однако этот учебный год точно не будет похож на прежние – количество больных коронавирусом не снижается, а многие регионы страны находятся в "красной" зоне. Директора закупают умывальники и антисептики, учителя готовятся проводить занятия онлайн и на улице. Медики и вовсе бьют тревогу: 30 человек в помещении, которое редко проветривается, и через две недели обеспечен скачок заболеваемости.

Как готовятся к 1 сентября украинские школы, ученики и их родители и не станет ли это бомбой замедленного действия, читайте в материале OBOZREVATEL.

Гибкий график и много входов: что изменится в школах

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что учебный процесс должен начаться, но в новых условиях, с соблюдением всех правил безопасности. А значит, столичные учебные заведения начнут жить по-новому. Например, в гимназии "Введенская" №107 организованы два дополнительных входа, вдобавок к двум уже существующим. В каждом классе появились умывальники. Есть зоны для проведения уроков на свежем воздухе. Кроме этого, в администрации добавляют: время перерывов между уроками будет увеличено. Дополнительно в учебном заведении появился изолятор, антисептики, моющие средства, бесконтактные термометры и маски.

В средней школе столицы №309 ради безопасности учеников готовы пожертвовать временем урока. Как рассказала OBOZREVATEL директор Ольга Тимошенко, потоки учеников смогут разделить.

"В школе 1680 детей. Есть десять входов, то есть получится развести потоки учащихся. Каждое утро учителя будут узнавать о самочувствии ребят, напоминать о необходимости мыть руки. В каждом классе есть умывальник, подведена горячая вода, закуплены мыло и полотенца. Но 30 человек одновременно руки не вымоют, поэтому начало урока может задержаться. К сожалению, проветривать все классы не получится: окна старые, у многих не работают ручки. Трудно будет и в столовой – нам рекомендовали рассадить по четыре человека за столом, но это непросто, ведь школа переполнена", – резюмирует руководитель.

Школьникам будут мерить температуру во время посещения уроков

В столичной школе №239 решили отказаться от традиционной кабинетной системы обучения. Теперь за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, в который будут приходить учителя-предметники. Такая система коснется младшей, средней и старшей школ.

Традиционные линейки отменяются

В Министерстве образования и науки в комментарии OBOZREVATEL рассказали, что во всех школах во избежание роста заболеваемости 1 сентября линеек не будет. Вместе с тем у администрации учебного заведения есть возможность придумать что-то особенное в этот день, чтобы у детей был праздник.

"Дистанционное обучение ожидает только те школы, которые находятся в "красной" зоне. Для остальных министерство разработало план учебы по гибкому графику. Уроки, которые не привязаны к аудитории, могут проводиться на свежем воздухе, – подобные зоны появляются во многих школах. Если раньше ученики занимались по системе перехода из класса в класс, то теперь это не рекомендуется, за исключением определенных уроков, например, информатики", – добавили в Минобразования.

Школьные кабинеты подготовили для учеников

Школу могут закрыть на карантин, если регион, где она находится, попадет в "красную" зону. В такой ситуации ученики перейдут на дистанционное обучение. Если же школа находится в "зеленой" зоне, но один из учеников заразился COVID-19, весь класс на две недели отправят на самоизоляцию с дистанционным обучением.

"Если будут еще заболевшие, директор школы сам вправе решать, закрывать ли учебное заведение на карантин", – резюмируют в министерстве.

Дистанционка: родители – против, медики – за

Украинские школьники уже занимались онлайн с марта по конец мая. И если детям система пришлась по вкусу, то мнения родителей разделились. Сын Ларисы идет в седьмой класс и она уже знает: традиционной линейки у ее ребенка не будет, но занятия начнутся за школьной партой. Единственное, что изменится, – в школе организуют другой вход, чтобы не допускать столпотворения, а само здание поделят на несколько зон.

"Дистанционное обучение, хоть и безопасно, но нам не очень понравилось, – признается мама школьника. – Дети находятся дома, я не уверена, что они занимаются качественно. К тому же, родители уже работают в офисе и не могут проконтролировать детей, помочь им с уроками. Да и мальчики менее организованы, не всем доверишь учиться дома".

Учеников призвали придерживаться социальной дистанции

Лариса уточняет, что в школе закупили санитайзеры, антисептики, предупредили, что ребенку нужно давать с собой одноразовую маску. Мама радуется, так как школа сына небольшая, на их параллели всего один класс, но в нем около 30 человек, что тоже внушает опасения. Напрашивается вопрос: как организуют занятия, чтобы каждый из учеников был в безопасности?

"Рассадить детей по одному нереально. Возможно, получится поделить их на группы, – предполагает мама семиклассника. – Буду рекомендовать сыну мыть руки, носить маску и соблюдать дистанцию, хотя понимаю: это невозможно. Дети не виделись с марта, очень соскучились друг по другу, да и в маске на уроках сидеть непросто. Думаю, дальше нас ждут какие-то корректировки учебного процесса".

Киевлянка Татьяна отправляет в школу двоих детей: одного – в пятый класс, второго – в первый. Не скрывает переживаний: период сложный, обоих ждет адаптация к новым условиям, у старшего школьника – к учителям-предметникам, у младшего – к новой жизни в целом.

"Пока никаких инструкций, как будет проходить обучение, нам не давали, – делится мама двоих детей. – Предполагаю, что класс старшего сына разделят на две части: сначала в течение недели ходит в школу одна половина, затем столько же – вторая. А первоклассники приступают к занятиям как обычно".

Татьяна уточняет, что выходить в коридор ученики должны исключительно в масках. Также в здании закрыта столовая, но о еде для учеников их родителям придется позаботиться самостоятельно. О переходе на дистанционное обучение мама школьников думает с некоторым страхом.

"Старший сын уже учился дома и приятного в этом было мало. Знаю, что другие педагоги проводили занятия в Zoom. Наша же учительница сказала, что у нее нет оборудования для обучения дистанционно и просто сбрасывала детям задания, а объяснять их родители были вынуждены самостоятельно", – рассказала она.

Школьникам сложно придерживаться запретов

В то же время, врач-инфекционист, доктор медицинских наук Игорь Марков в разговоре с OBOZREVATEL заявил, что не разделяет точку зрения родителей, которые собрались отправлять детей в классы. Он сравнивает обстановку в школах с условиями на международных лайнерах, где в начале пандемии произошли вспышки коронавируса.

"В классах, где сидят по 30 учеников, невозможно создавать безопасные условия. Кабинеты не проветриваются, а ведь коронавирус и грипп не передаются на открытом воздухе. Чтобы хоть немного обезопасить детей, нужно проводить частую дезинфекцию и как можно чаще проветривать помещение. Прогнозирую, что со второй половины сентября, через две недели после начала учебного года, нас ждет увеличение количества заболевших", – говорит специалист.

Как готовятся за рубежом

Другие страны в большинстве своем решили с 1 сентября начать учебный год традиционно, за школьными партами. Однако, например, в Великобритании дети будут учиться дома, если хотя бы один человек из школы заболеет коронавирусом. Доехать до места учебы можно на школьном автобусе – система подвоза сохранится. Тем не менее, медики рекомендуют ходить пешком или ездить на велосипеде. Также школам предлагается вводить разное время начала занятий. Кухни и столовые будут работать в обычном режиме, но с частой дезинфекцией. Сохранятся и привычные массовые мероприятия, но утренних собраний больше не будет, а формат уроков музыки и физкультуры изменится. В частности, запретят контактные виды спорта.

В школах подготовили отдельные классы

В Италии школы должны открыться 14 сентября. К этой дате подготовили целый список способов обеспечить безопасность учеников и учителей. Все педагоги смогут бесплатно пройти тест на коронавирус. Его также смогут сдать некоторые школьники, если результат окажется положительным хотя бы у одного, школу закроют на карантин, а всех учеников и сотрудников проверят на наличие инфекции. Некоторые уроки можно будет проводить дистанционно и на улице.

В Испании, еще одной серьезно пострадавшей от коронавируса стране, открывать школы вообще не готовы. Родители не хотят пускать детей на учебу, учителя также боятся собирать полные классы. Одна из идей – организовать "пузырь" из 20–25 учеников младшей школы, которым не надо будет носить маски и которым запретят контактировать с ребятами из других классов. Старшие же школьники должны будут носить маски, когда социальное дистанцирование невозможно, а часть занятий переведут в онлайн.

В каждом классе будет находится антисептик

В США каждый город может индивидуально решать, открывать ли школы. Основываться это решение должно на количестве случаев заражения. Например, в калифорнийском Окленде дистанционное обучение будет продлено до 30 декабря – у учеников должно быть от 60 до 150 минут прямого общения с учителем, затем – до 3,5 часов записанных заранее лекций. А во Флориде школы уведомляют родителей о росте или снижении заболеваемости и дают рекомендации, оставлять учеников дома или разрешать занятия.

Мало пострадавшие от коронавируса страны, например, Хорватия, готовятся к открытию школ. При этом в учебных заведениях должно соблюдаться дистанцирование, ношение масок и меры гигиены. Кроме того, занятия будут организованы так, чтобы ученики контактировали только со своими сверстниками и как можно меньшим количеством учителей. Для инфицированных или находящихся на самоизоляции будут проводить онлайн-занятия.