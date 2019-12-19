"Уродливая секс-комедия": украинцы раскритиковали драку в Раде из-за земли

В сети активно обсуждали потасовку на заседании аграрного комитета Верховной Рады, когда народные депутаты блокировали работу и устроили стычки между собой.

Активное участие принимал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, которая разбросала бумаги. А Кива обзывал коллег предателями народа и призвал украинцев прекратить "это безумие".

Украинцы в соцсетях активно обсуждали потасовку в комитете.

"Посмотрела, как Юля спокойно и отрешенно разбрасывает бумажки во время драки в комитете. И лицо у нее, как у маленькой девочки. Что не говорите, но это чистый Бунюэль (Луис Бунюэль – режиссер)", – написала в Facebook журналист Наталья Влащенко.

На ее пост экономист Михаил Кухар ответил: "Когда циничная бабулька строит из себя инфантильную девочку – это уродливая секс-комедия Озона (Франсуа Озон – режиссер), а не Бонюэль".

Драка в Раде Скриншот

Журналист Юрий Смирнов в сети отметил, что на аграрном комитете происходила "самая натуральная Содом и Гоморра".

"Бей своих, чтобы чужие боялись… Батьківщина и ОПЗЖ заблокировали заседание комитета. Смотрящие за порядком Илья Кива и Вадим Ивченко не подпускают никого к центральному микрофону", – написал он.

Смирнов добавил, что драка в Раде дошла до абсурда, когда "Кива так увлекся пиханием всех и вся вокруг себя, что не заметил, как начал пихать и однопартийца Нестора Шуфрича".

"Тот начал взывать к разуму Киве: "Илья, это я! Илья! Это я! Илья, стоп!". Кива не сразу понял, что пытается метелить Шуфрича и только через несколько секунд разобрался в ситуации", – добавил он.

Журналист Марина Данилюк-Ярмолаева в сети написала, что художник Иероним Босх изобразил аграрный комитет еще в 1500 году.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что может помочь силой разблокировать работу аграрного комитета Верховной Рады.

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