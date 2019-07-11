"Не думати про те, як буде за рік… і чи буде взагалі…"

Світлана Лаврінчук вже півроку бореться з раком грудей заради трьох дочок – Віки, Насті та Надійки – 1,5, 4 і 6 рочків.

Щотижнево – хіміотерапія. А вже 22 липня їй необхідно зробити операцію, яка коштує 265 000 гривень.

Проте, у родини з трьома дітками – одна з яких має інвалідність і потребує постійного дорого лікування – коштів на операцію мамі просто немає.

Але мама так потрібна дівчаткам, а мамі дуже потрібна операція.

Щоб допомогти зберегти життя Світлани Лаврінчук, будь ласка, оберіть найзручніший спосіб переказу:

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Перерахуйте гроші на р/р: 26002056215903.

Дякуємо! Пам’ятайте, маленької допомоги не буває, будь який ваш внесок життєво важливий.

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