Ураганный ветер и метель: Украину накрыла непогода

В Украине во вторник, 25 декабря, по всей территории страны объявили о потенциально опасных погодных условиях. В большинстве областей до конца суток сохранятся сильные метели и шквальный ветер.

Согласно с данными Укргидрометцентра, на западе Украины его скорость достигает 24 метров в секунду. Это затронуло Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Волынскую, Ривненскую, Теропольскую, Черновицкую и Хмельницкую области.

"Наблюдается замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной поверхности земли. Также усилилась скорость ветра от 15 до 24 м/с", ― сообщили синоптики.

Средняя температура воздуха в западном регионе составила -3 градуса. Кроме этого, в Закарпатской и Ивано-Франковской области предупредили о значительном уровне опасности из-за снежных лавин.

Угроза лавин Укргидрометцентр

В Житомирской, Винницкой, Черниговской, Киевской области и в самом Киеве до конца 25 декабря будет идти метель, а дополнительную угрозу составил гололед и сильный ветер. По прогнозам метеорологов, снегопад может продолжаться от 3 до 12 часов. Ветер в этих областях также составит около 24 метров в секунду.

В Одесской области основную опасность составил сильный гололед, а также снежная метель и ветер. Температура воздуха будет на уровне 1-3 градусов мороза.

В Сумской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях идет сильный снег, который сопровождается ураганным ветром. Столбики термометров показывают около -6.

В Крыму дует сильный ветер, а также идет снег с дождем. Температура воздуха при этом колеблется от 1 до 3 тепла. Аналогичная погода и в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

В портах Мариуполь и Бердянск высота волн может достигнуть 13-15 дм, а в открытой части моря ― 15-20 дм.

В Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях к снегу добавился и дождь. Термометры показывают от -1 до +1 градуса.

Один из самых сильных снегопадов прошел в Харькове ― город буквально утонул в сугробах. Как пишет местное издание "Город Х", непогода привела к остановкам в движении общественного транспорта.

Снегопад в Харькове Апостроф

Снегопад в Харькове Апостроф

В связи с такими условиями в ГосЧС Украины предупредили о возможных осложнениях движения транспорта.

"Это может привести к частичным нарушениям в движении транспорта на улицах, а также усложнит работу коммунального хозяйства", ― предупредили спасатели.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Тем временем у стран-соседок Украины 25 декабря преобладают умеренные осадки. Так, в Польше во вторник около одного градуса тепла, в Венгрии ― +2 и отсутствие дождя и снега, а в Молдове ― 0.

Погода на популярном курорте Турции, Анталье, дождливая, но теплая ― до +15. В Шарм-эль-Шейхе (Египет) 25 декабря солнечно и около +23 градусов.

Погода в Европе Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, на католическое Рождество, во вторник, 25 декабря, в Украине синоптики заранее предупредили о сложных погодных условиях и похолодании.

Новая волна снижения температуры накроет страну уже 27 декабря и продлиться до первых дней января 2019 года.