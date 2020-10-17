Ураган в Кропивницком сорвал крыши и обрушил стены, есть пострадавшие. Фото и видео

В Кропивницком в субботу, 17 октября, сильный ураган разрушил стены домов, снес крыши, оборвал провода, внешние конструкции на зданиях, повалил деревья и заборы. Вследствие непогоды травмированы три человека.

В городе оперативно созвана комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Об этом сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко в Facebook.

"На горячую линию поступает много звонков. В 16:00 оперативно собирается Кропивницкая городская комиссия ТЭБ и ЧС. Будут принимать план действий. …Чрезвычайники, полиция, газовики, а также другие службы уже работают", – написал он 17 октября.

Ураган в Кропивницком обрушил стены Андрей Назаренко / Facebook

Ураган в Кропивницком сорвал крыши с домов Андрей Назаренко / Facebook

Три человека были травмированы вследствие непогоды, пишет местное издание "Гречка".

По словам очевидцев, стихийное бедствие было похоже на смерч. Более всего пострадали микрорайоны Лелекивка и Балашовка.

Ураган в Кропивницком, по словам очевидцев, напоминал смерч Андрей Назаренко / Facebook

Ураган в Кропивницком: пострадали трое людей Андрей Назаренко / Facebook

На место событий прибыл мэр Кропивницкого Андрей Райкович. Он пообещал, что людям, которым негде переночевать, предложат места в гостинице "Турист".

В Кропивницком оперативно созвана комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций скриншот

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