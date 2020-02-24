Главная Новости
25 февраля • обновлено в 01:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Ураган снес крышу отремонтированной казармы в Николаеве и палаточный городок ВСУ: фото и видео стихии

326
Читать материал на украинском

В Николаеве ураганный ветер сорвал крышу с отремонтированного здания казармы, а на полигоне "Широкий Лан" уничтожил палаточный городок.

В результате происшествия в Николаеве среди военнослужащих и гражданских никто не пострадал, сообщается на сайте Минобороны Украины. Тем временем в ведомстве заявили, что проведут служебную проверку в связи с разрушением казармы после ремонта (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Ураган снес крышу отремонтированной казармы в Николаеве

Ураган снес крышу отремонтированной казармы в Николаеве

novynarnia.com

Объем нанесенных убытков сейчас устанавливается. Минобороны также готовит претензию компании-генподрядчику.

Разрушенный палаточный городок на "Широком Лане"

Разрушенный палаточный городок на "Широком Лане"

inshe.tv

В 2017 году здание казармы отремонтировали. В ведомстве подчеркнули, что гарантийный срок на ремонтные работы по договорам составлял 10 лет.

Разрушенный палаточный городок на "Широком Лане"

Разрушенный палаточный городок на "Широком Лане"

inshe.tv

Разрушенный палаточный городок на "Широком Лане"

Разрушенный палаточный городок на "Широком Лане"

inshe.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 24 февраля, сильный ветер, местами ураганный, накрыл почти всю Украину. Больше всего досталось югу страны. Так, в Одесской области буря сломала деревья и рекламные конструкции, срывала кровлю со зданий, а в Киеве со стены многоэтажки осыпалось утепление фасада.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Николаев
Теги
Министерство обороны Украины ураган
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Рукожопым нельзя доверять что то строить. Только чистить толчки!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги