В Николаеве ураганный ветер сорвал крышу с отремонтированного здания казармы, а на полигоне "Широкий Лан" уничтожил палаточный городок.

В результате происшествия в Николаеве среди военнослужащих и гражданских никто не пострадал, сообщается на сайте Минобороны Украины. Тем временем в ведомстве заявили, что проведут служебную проверку в связи с разрушением казармы после ремонта (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Ураган снес крышу отремонтированной казармы в Николаеве novynarnia.com

Объем нанесенных убытков сейчас устанавливается. Минобороны также готовит претензию компании-генподрядчику.

Разрушенный палаточный городок на "Широком Лане" inshe.tv

В 2017 году здание казармы отремонтировали. В ведомстве подчеркнули, что гарантийный срок на ремонтные работы по договорам составлял 10 лет.

Разрушенный палаточный городок на "Широком Лане" inshe.tv

Разрушенный палаточный городок на "Широком Лане" inshe.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 24 февраля, сильный ветер, местами ураганный, накрыл почти всю Украину. Больше всего досталось югу страны. Так, в Одесской области буря сломала деревья и рекламные конструкции, срывала кровлю со зданий, а в Киеве со стены многоэтажки осыпалось утепление фасада.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!