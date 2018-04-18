Проблемы и новое название: в Украине объяснили, что ждет УПЦ МП

В Украине могут законодательно обязать Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название.

Об этом сообщил в эфире ObozTV историк и блогер Юрий Гудыменко.

"Идет процесс переименования - УПЦ МП на законодательном уровне запретят называться УПЦ МП. Сейчас есть законопроект, который может быть поддержан на протяжении года, о том, что религиозные структуры с центром в стране-агрессоре должны называться так, как они юридически называются в стране-агрессоре", - отметил он.

Как отметил Гудыменко, "пойдет запуск процесса по переименованию УПЦ МП в Русскую православную церковь в Украине".

По его словам, это оттолкнет от УПЦ МП часть сторонников – "одно дело ходить в украинскую церковь, а другое дело - в русскую, когда идет война с Россией и каждый день гибнут люди".

Также историк предположил, что в случае создания в Украине единой поместной церкви, к ней присоединится часть священников Московского патриархата. "УПЦ МП не является воинской структурой. Там есть те, кто с радостью перейдет на "сторону света" - к единой поместной церкви. Но часть останется", - добавил он.

Также Гудыменко спрогнозировал, что УПЦ МП может лишиться части храмов.

"В последние несколько лет идет обсуждение с церквями законопроекта, который даст возможность церковной общине выбирать, кому принадлежит здание церкви. Сейчас священник юридически решает, к какому патриархату принадлежит церковь - даже если вся община захочет перейти в другой патриархат", - рассказал историк.

Как сообщал "Обозреватель", Юрий Гудыменко также заявил, что Россия, чтобы не допустить создания Украинской поместной церкви, пойдет на самые крайние меры, вплоть до новой эскалации на Донбассе и покушений на вселенского патриарха Варфоломея.