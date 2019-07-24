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"УПЦ МП сама загнется": в ПЦУ резко ответили на решение суда

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После волны переходов общин Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины наметилась пауза.

Многие общины, которые по-прежнему принадлежат УПЦ МП и хотели бы присоединиться к ПЦУ, "выжидают, чем это все закончится, как оно все будет, как обернется", – сказал OBOZREVATEL протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин.

Он пояснил этот феномен так: "Церковь – это, кроме духовного, еще и общественно-политический институт. Ждут, как новая власть "зеленого смузи" будет относиться к церкви. Люди ждут, что им скажут начальники на местах".

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В этом контексте священник заметил, что вместо этого "нужно учиться думать самостоятельно, жить самостоятельно, жить по Евангелию, а не по заветам главы облгосадминистрации".

"Я бы советовал все-таки переходить, потому что ПЦУ – это каноническая церковь, а УПЦ МП – неканоническая организация, которая рано или поздно загнется сама собой".

Митрополит Онуфрий

Митрополит Онуфрий

Официальный сайт УПЦ МП

Комментируя последнее решение суда Киева, согласно которому УПЦ МП не обязана указывать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви, Александр Дедюхин сказал: "Это обычное дело. Сначала революция, потом реакция. Моя задача как священника, и задача церкви вообще – и дальше проповедовать Христа. А Христос – это правда, и когда мы проповедуем, все приходит в нужное русло. Рано или поздно все будет называться своими именами. Нам хотелось бы, чтобы раньше, но будет немного позже. Ничего страшного".

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Как писал OBOZREVATEL, 22 июля Шестой апелляционный административный суд Киева отклонил апелляцию Министерства культуры об отмене приостановки переименования Украинской православной церкви Московского патриархата, которая должна была указать принадлежность к Русской православной церкви. Таким образом, УПЦ МП не обязана изменять название, несмотря на принятый Верховной Радой закон №5309.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Александр Дедюхин
Место
Украина
Теги
УПЦ МП ПЦУ
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Комментарии
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Никем в православном мире не признанная пцу значит теперь каноническая, а УПЦ МП, признанная всеми поместными церквями мира не каноническая??? Украинцы,когда закончится у вас этот бесовский шабаш? Ну придите уже в себя, это же позорище какое-то! Я уже не говорю о лексике "святого отца". ЗАГНЕТСЯ - это как понимать? Он священник или гопник из подворотни?
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Сало Уронили
Сало Уронили
хотели бы присоединиться к ПЦУ-WTF?
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