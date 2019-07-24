"УПЦ МП сама загнется": в ПЦУ резко ответили на решение суда

После волны переходов общин Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины наметилась пауза.

Многие общины, которые по-прежнему принадлежат УПЦ МП и хотели бы присоединиться к ПЦУ, "выжидают, чем это все закончится, как оно все будет, как обернется", – сказал OBOZREVATEL протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин.

Он пояснил этот феномен так: "Церковь – это, кроме духовного, еще и общественно-политический институт. Ждут, как новая власть "зеленого смузи" будет относиться к церкви. Люди ждут, что им скажут начальники на местах".

В этом контексте священник заметил, что вместо этого "нужно учиться думать самостоятельно, жить самостоятельно, жить по Евангелию, а не по заветам главы облгосадминистрации".

"Я бы советовал все-таки переходить, потому что ПЦУ – это каноническая церковь, а УПЦ МП – неканоническая организация, которая рано или поздно загнется сама собой".

Митрополит Онуфрий Официальный сайт УПЦ МП

Комментируя последнее решение суда Киева, согласно которому УПЦ МП не обязана указывать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви, Александр Дедюхин сказал: "Это обычное дело. Сначала революция, потом реакция. Моя задача как священника, и задача церкви вообще – и дальше проповедовать Христа. А Христос – это правда, и когда мы проповедуем, все приходит в нужное русло. Рано или поздно все будет называться своими именами. Нам хотелось бы, чтобы раньше, но будет немного позже. Ничего страшного".

Как писал OBOZREVATEL, 22 июля Шестой апелляционный административный суд Киева отклонил апелляцию Министерства культуры об отмене приостановки переименования Украинской православной церкви Московского патриархата, которая должна была указать принадлежность к Русской православной церкви. Таким образом, УПЦ МП не обязана изменять название, несмотря на принятый Верховной Радой закон №5309.

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