УПЦ МП в Хмельницком решила провести массовое богослужение, несмотря на карантин. Фото и видео

В Хмельницком Украинская православная церковь Московского патриархата решила провести массовое богослужение, несмотря действие в стране карантина в связи с эпидемией коронавируса.

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Сторонники церкви угрожали активистам, которые вызвали полицию и пытались не допустить нарушения введенного в Украине режима. Соответствующие кадры 6 марта были опубликованы в социальных сетях (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

AllГолобуцький/Telegram

Одному из активистов, который снимал на видео, как люди собрались на богослужения, угрожали разбить телефон и сломать велосипед.

AllГолобуцький/Telegram

Ранее OBOZREVATEL узнал, что богослужения в храмах УПЦ МП на Благовещение, которое христиане восточного обряда в 2020 году отпразднуют 7 апреля, будут проводиться с учетом карантинных ограничений. Прихожане смогут присутствовать в храме в ограниченном количестве.

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