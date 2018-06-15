УПЦ МП узнала, что хотят создать вместо автокефалии

В настоящее время в Стамбуле "есть какие-то идеи по созданию в Украине епархии Константинопольского патриархата".

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал глава Информационно-просветительского отдела УПЦ, архиепископ Климент (Вечеря) .

"По информации, поступающей из Стамбула, разговора об автокефалии не идет, а есть какие-то идеи по созданию в Украине епархии Константинопольского патриархата", - сообщил он.

Спикер УПЦ МП добавил: "Не комментируя законность такой епархии, скажу лишь со стопроцентной уверенностью, что те, кто могли бы в ней оказаться, не будут иметь и малой доли прав на самоопределение, которыми сегодня обладает наша церковь".

"Жизнь покажет, что будет дальше, но происходить все будет точно совсем не так примитивно, как это изображают наши политики и Филарет", - заверил архиепископ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее патриарх Филарет заявил: две крупнейшие лавры – Киево-Печерская и Почаевская – "не могут принадлежать русской церкви".