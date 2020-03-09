В субботу, 8 марта, в Виннице верующие Украинской православной церкви Московского патриархата устроили крестный ход "Торжество Православия", чтобы победить вспышки болезней, в частности коронавирус.

Об этом сообщает местное издание "Вежа" (чтобы посмотреть фот і відео, доскролльте новость до конца).

Перед началом шествия верующим и журналистам раздали распечатки с объяснением сути мероприятия. "Это традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии, которая является чрезвычайно актуальным в условиях распространения миром коронавируса", – сказано в брошюре.

УПЦ МП устроила кресный ход против коронавируса Вежа

УПЦ МП устроила кресный ход против коронавируса Вежа

По данным Винницкой епархии, в шествии приняли участие 7000 человек. Они прошли по центру города, держа в руках иконы и исполняя церковные песни о спасении.

УПЦ МП устроила кресный ход против коронавируса Вежа

УПЦ МП устроила кресный ход против коронавируса Вежа

УПЦ МП устроила кресный ход против коронавируса Вежа

УПЦ МП устроила кресный ход против коронавируса Вежа

УПЦ МП устроила кресный ход против коронавируса Вежа

УПЦ МП устроила кресный ход против коронавируса Вежа

УПЦ МП устроила кресный ход против коронавируса Вежа

Мероприятие завершилось молебнем. Чтобы между верующими не возникло конфликта, вход в Спасо-Преображенский собор, где в это время шла служба, перекрыли забором.

УПЦ МП устроила кресный ход против коронавируса Вежа

УПЦ МП устроила кресный ход против коронавируса Вежа

УПЦ МП устроила кресный ход против коронавируса Вежа

УПЦ МП устроила кресный ход против коронавируса Вежа

УПЦ МП устроила кресный ход против коронавируса Вежа

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