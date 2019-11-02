УПЦ МП агитирует служить в армии в Крыму: против церкви выступили с громким обвинением

В аннексированном Россией Крыму состоялись мероприятия с участием Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) по случаю осеннего призыва в армию РФ.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на религиозно-информационную службу Украины. На протяжении текущего года произошло несколько таких случаев, отмечает издание.

twitter.com/tsnua Служители УПЦ МП

Вместе с чиновниками и родственниками мероприятие посетил управляющий Кировско-Белогорским церковным округом УПЦ МП протоиерей Георгий Барзул. Он благословил новобранцев и пожелал им "Божьей помощи".

"Клирики Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП на протяжении российской аннексии Крыма проводят систематическую работу среди юношества и молодежи по пропаганде "святости воинского служения" в армии РФ. По крайней мере, на протяжении текущего года можно отметить несколько таких примеров", – отмечает издание.

В качестве примеров журналисты приводит случай, когда 14 января во время присяги новобранцев "на верность Отечеству" на территории оккупационной военной части №6918 в Евпатории настоятель местного храма протоиерей Владимир Бадах благословил 35 новобранцев из Краснодарского края и Дагестана.

Также издание напомнило, как 15 октября на базе одной из оккупационных воинских частей Росгвардии в Симферополе состоялась акция "День призывника", участие в которой взял протоиерей Дмитрий Кротков, который возглавляет отдел Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что УПЦ МП будет обязана изменить свое наименование, если Верховный суд удовлетворит кассационную жалобу Министерства культуры.

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