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УПЦ МП экстренно собрала заседание Синода: полетели первые ''головы''

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Украинская православная церковь Московского патриархата 17 декабря собрала внеочередное заседание Священного Синода.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП, представители церкви во главе с митрополитом Онуфрием собрались на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что Синод УПЦ МП лишил епархий двух архиереев, участвовавших в объединительном Соборе в Киеве.

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"Священный синод вынужден был принять решения в отношении двух наших архиереев, которые, несмотря на решение синода, приняли участие в собрание 15 декабря. Потому синод освободил от руководства епархией и запретил священослужения митрополиту Винницкому и Барскому Симеону и епископу Киевской митрополии митрополиту Переяслов-Хмельницкому и Вишневскому Александру", – сказал он.

Митрополит Антоний

Митрополит Антоний

Митрополит сообщил, что решения были приняты в отношении священников и дьяконов, которые принимали участие в Соборе вместе с архиереями. Вместо митрополита Александра (Драбинко) викарным епископом Киевской митрополии назначен архимандрит Дионисий (Пилипчук). На заседании также решили, что УПЦ МП якобы остается "единственной канонической церковью".

"Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Хустский и Виноградовский Марк, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор", – сообщали в УПЦ МП.

УПЦ МП экстренно собрала заседание Синода: полетели первые ''головы''

Кроме того, на заседании присутствовали митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, секретарь Священного Синода, управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

УПЦ МП экстренно собрала заседание Синода: полетели первые ''головы''

Представители церкви рассмотрели вопросы, "связанные с вызовами, которые сейчас стоят перед Украинской Православной Церковью".

УПЦ МП экстренно собрала заседание Синода: полетели первые ''головы''
УПЦ МП экстренно собрала заседание Синода: полетели первые ''головы''
УПЦ МП экстренно собрала заседание Синода: полетели первые ''головы''
УПЦ МП экстренно собрала заседание Синода: полетели первые ''головы''

Внимание! Видео содержит пропаганду!

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

Представляя Епифания на Софийской площади в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля. Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.

В Московском патриархате резко отреагировали на результаты Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".

Глава УПЦ МП Онуфрий по завершению объединительного Собора потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.

Тем временем США поддержали Украину, назвав результаты объединительного Собора историческим событием.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Теги
УПЦ МПединая церковь
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Дейман Алон
Дейман Алон
Кучка злобных старцев: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел - должен сидеть за провокацию - поджог дома с путиноидами на Куликовом поле, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь - должен сидеть за помощь зеленым человечкам в оккупации Крыма и преследовании крымских татар, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион - должен сидеть за снабжение оружием днр-лнр, сотрудничество с оккупантами и пытки над пленными украинцами! Эй, СБУ, ты где? Почему до сих пор этим путиноидным тварям не запрещен въезд на территорию Украины?!
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
Ці дауни автоматом позбулися своєї пастви на цих територіях!
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Действия попов РПЦ в Украине похожи на остроумие на нижней ступеньке лестницы, после крутого спуска. Вздумали идти против воли Божьей. Смешно...
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