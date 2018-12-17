УПЦ МП экстренно собрала заседание Синода: полетели первые ''головы''

Украинская православная церковь Московского патриархата 17 декабря собрала внеочередное заседание Священного Синода.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП, представители церкви во главе с митрополитом Онуфрием собрались на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что Синод УПЦ МП лишил епархий двух архиереев, участвовавших в объединительном Соборе в Киеве.

"Священный синод вынужден был принять решения в отношении двух наших архиереев, которые, несмотря на решение синода, приняли участие в собрание 15 декабря. Потому синод освободил от руководства епархией и запретил священослужения митрополиту Винницкому и Барскому Симеону и епископу Киевской митрополии митрополиту Переяслов-Хмельницкому и Вишневскому Александру", – сказал он.

Митрополит Антоний

Митрополит сообщил, что решения были приняты в отношении священников и дьяконов, которые принимали участие в Соборе вместе с архиереями. Вместо митрополита Александра (Драбинко) викарным епископом Киевской митрополии назначен архимандрит Дионисий (Пилипчук). На заседании также решили, что УПЦ МП якобы остается "единственной канонической церковью".

"Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Хустский и Виноградовский Марк, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор", – сообщали в УПЦ МП.

Кроме того, на заседании присутствовали митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, секретарь Священного Синода, управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Представители церкви рассмотрели вопросы, "связанные с вызовами, которые сейчас стоят перед Украинской Православной Церковью".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

Представляя Епифания на Софийской площади в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля. Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.

В Московском патриархате резко отреагировали на результаты Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".

Глава УПЦ МП Онуфрий по завершению объединительного Собора потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.

Тем временем США поддержали Украину, назвав результаты объединительного Собора историческим событием.