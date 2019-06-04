УПЦ КП не существует: ПЦУ показала историческое видео

Поместная Православная церковь Украины показала в сети видео с собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Соответствующий фрагмент был выложен на Youtube-канале ПЦУ. "Аудио и видео, опровергающие утверждение, что "такого Собора не было", – сказано в комментарии.

В частности, на записи видно, что на поместном соборе было озвучено предложение проголосовать за прекращение деятельности УПЦ КП путем объединения и присоединения к новой Православной церкви Украины. При этом Филарет сказал: "Ну, давайте".

Ликвидация УПЦ КП Скриншот с видео

Все участники мероприятия подняли руки в знак согласия, кроме одного священнослужителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.

Так, Филарет озвучил претензии на новый статус ПЦУ. "Но в Украине существует Киевский патриархат. Потому что мы недовольны статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ избирал патриархов", – сказал он.

В ответ на это в Православной церкви Украины признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года.

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