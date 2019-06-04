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УПЦ КП не существует: ПЦУ показала историческое видео

3.6тЧитать материал на украинском

Поместная Православная церковь Украины показала в сети видео с собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Соответствующий фрагмент был выложен на Youtube-канале ПЦУ. "Аудио и видео, опровергающие утверждение, что "такого Собора не было", – сказано в комментарии.

В частности, на записи видно, что на поместном соборе было озвучено предложение проголосовать за прекращение деятельности УПЦ КП путем объединения и присоединения к новой Православной церкви Украины. При этом Филарет сказал: "Ну, давайте".

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Ликвидация УПЦ КП

Ликвидация УПЦ КП

Скриншот с видео

Все участники мероприятия подняли руки в знак согласия, кроме одного священнослужителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.

Так, Филарет озвучил претензии на новый статус ПЦУ. "Но в Украине существует Киевский патриархат. Потому что мы недовольны статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ избирал патриархов", – сказал он.

В ответ на это в Православной церкви Украины признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года.

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Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
УПЦ КППЦУ
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Епифашка, пшел накуй под лавку! Филарет - это Патриарх Украины!
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0
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Алексей Смирнов, Гундяй гебешный пшол на уй с Украины в мацковский улус .
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1
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Алексей Смирнов, в раиссии место идеологического отдела ЦК КПСС давно и прочно заняла РПЦ тоталитарная секта, созданная Сталиным в 1943 году под видом якобы возрождения православия и являвшаяся все советские годы фактически филиалом КГБ. Россия назойливо командует, вмешивается, поучает весь мир, как надо жить. Преуспев только по части строительства ГУЛАГов и безумных, чудовищных расправ в них над собственным народом, эта страна по сей день (и сейчас еще больше, чем раньше) тешит свои мессианские комплексы, мнит себя Третьим Римом, единственно праведной цивилизацией, этаким пупом земли, призванным учить греховный Запад и весь прочий мир, как им жить. С упорством моськи Россия тявкает из подворотни на всех, в ком инстинктивно чует духовное превосходство над собой». - Б. В. Стомахин, публицист
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1
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Апологетам русского мира нужно чтобы русские попы навечно остались в Украине, и Украина оставалась марионеткой России на вечные времена. Россия никогда не признает Украину как государство, пока она есть империей. Ведь с Украиной Московия стала Российской империей, а без нее гарантированный упадок и распад, рано, или поздно. Везде ихняя пропаганда, и Путин, говорят, что нет такого государства Украина, нет украинского народа, нет украинского языка. А если по ихнему все так, то и церкви автокефальной не может быть в Украине. А иначе рушится Российская империя, ведь Украине возвращается ее каноническое православие, отобранное Московией в неканонический способ, возвращается историческое наследство Руси. И все становится на свои места. Украина правонаследница Руси, а Россия бывший московский улус Золотой Орды. Украине Константинополь дает томос и автокефалию, а Россия остается без томоса и автокефалии, и без огромного потока денег с Украины. С обретением Украиной томоса и автокефалии, Россия теряет мнимое верховенство в православии над многими странами. Россия, конечно же против предоставления Константинополем томоса и автокефалии Украине, потому что Украину она считает своей территорией, из-за этого идет пятый год российско-украинская война. Россия, пока она существует, будет против Украины всегда, это для нее вопрос жизни и смерти...
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1
3
Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Коленваленко Лесь, в раиссии место идеологического отдела ЦК КПСС давно и прочно заняла РПЦ тоталитарная секта, созданная Сталиным в 1943 году под видом якобы возрождения православия и являвшаяся все советские годы фактически филиалом КГБ. Россия назойливо командует, вмешивается, поучает весь мир, как надо жить. Преуспев только по части строительства ГУЛАГов и безумных, чудовищных расправ в них над собственным народом, эта страна по сей день (и сейчас еще больше, чем раньше) тешит свои мессианские комплексы, мнит себя Третьим Римом, единственно праведной цивилизацией, этаким пупом земли, призванным учить греховный Запад и весь прочий мир, как им жить. С упорством моськи Россия тявкает из подворотни на всех, в ком инстинктивно чует духовное превосходство над собой». - Б. В. Стомахин, публицист
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1
0
Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Євгенія Мороз, а война идёт какая: народная? священная? Или просто вялотекущая "гражданка", где на "передовой" гибнут реже, чем на дорогах, или на пляжах? А ты сюда ещё и религию приплела...
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0
1
Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Не признанная ни одной церковью в мире ПЦУ за что то ещё и голосует?
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5
1
2 из 8 ответов | показать все
Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Carpenter Oleg, Это от чеченской бутылки ,которая тебя вертит ватник как на карусели .Видимо от счастья такого, вскружилась твоя ватная башка и ты начал издавать из опы какие то дивние звуки .
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1
0
Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Carpenter Oleg, в раиссии место идеологического отдела ЦК КПСС давно и прочно заняла РПЦ тоталитарная секта, созданная Сталиным в 1943 году под видом якобы возрождения православия и являвшаяся все советские годы фактически филиалом КГБ. Россия назойливо командует, вмешивается, поучает весь мир, как надо жить. Преуспев только по части строительства ГУЛАГов и безумных, чудовищных расправ в них над собственным народом, эта страна по сей день (и сейчас еще больше, чем раньше) тешит свои мессианские комплексы, мнит себя Третьим Римом, единственно праведной цивилизацией, этаким пупом земли, призванным учить греховный Запад и весь прочий мир, как им жить. С упорством моськи Россия тявкает из подворотни на всех, в ком инстинктивно чует духовное превосходство над собой». - Б. В. Стомахин, публицист
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1
0

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