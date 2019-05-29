УПЦ КП не существует: Епифаний подписал указ

В Православной церкви Украины признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года.

Об этом сказано в указе главы ПЦУ Епифания. Подчеркивается, что данные распоряжения не подлежат исполнению в Украинской православной церкви (чтобы посмотреть указ полностью, поскролльте новость вниз).

Решение было принято в связи с тем, что поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата 15 декабря 2018-го под председательством Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета постановил прекратить:

деятельность УПЦ КП путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины;

действие Устава об управлении УПЦ КП;

деятельность всех уставных органов этого религиозного объединения.

Епифаний и Филарет

"Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", которая в соответствии с ее уставом (п. 1) является религиозным административным центром и центральным исполнительно-распорядительным органом УПЦ КП, прекращает свою деятельность как юридическое лицо после создания и регистрации Религиозной организации "Митрополия УПЦ", – сказано в тексте.

В указе напоминается, что 30 января 2019 года Киевская Митрополия УПЦ (ПЦУ) была зарегистрирована как руководящий центр религиозного объединения Православной Церкви Украины.

"Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей м. Киева (исключая Свято-Михайловский Златоверхий монастырь г. Киева), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как Патриарха Киевского и всей Руси-Украины".

Однако в течение 4 месяцев указана епархия в составе УПЦ (ПЦУ) юридически не зарегистрирована и документы на ее регистрацию управляющим епархией не подготовлены и не представлены", – добавляется в сообщении.

"Учитывая выше сказанное и в связи с обнародованием от имени руководства религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, не действующих документов, которые вносят смуту в среду клира г. Киева, во избежание дальнейших нарушений канонов и Устава Церкви, на просьбу религиозной общины Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе г. Киева и его клира – определяю:

временно, до полного выполнения решений Священного Синода от 5 февраля 2019 и от 24 мая 2019 о регистрации в г. Киеве епархии в составе УПЦ (ПЦУ), принять религиозную общину Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе г. Киева в непосредственное подчинение Митрополита Киевского и всея Украины;

любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, является недействительными и не подлежат исполнению в Православной Церкви Украины", – подытожено в указе.

Опубликованный указ

Опубликованный указ

Как писал OBOZREVATEL:

Филарет ранее сделал громкое заявление о том, что допускает раскол православия в Украине. Он утверждает, что Киевский патриархат продолжает существовать.

Также он заявил, что ПЦУ хочет получить статус патриархата, а не митрополии.

В свою очередь Епифаний отрицает раскол церкви, настаивая на единой Поместной украинской православной церкви.

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