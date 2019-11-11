УПЦ КП ликвидируют: заявлено о разблокировании процесса

С 11 ноября 2019 года процедуры по ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) могут быть возобновлены.

"На сегодняшний день законно, без нарушения требований решений судов, можно осуществлять процедуру ликвидации", – пояснил OBOZREVATEL ведущий юрист компании Moris Group Владимир Бабий, комментируя решение, принятое Апелляционным административным судом Киева.

По словам юриста, "религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ КП" находится в состоянии ликвидации" еще с 29 июля текущего года. "До 4 октября законодательно был заявлен срок для обращения кредиторов", и далее должна была начаться процедура ликвидации.

Процесс ликвидации Киевского патриархата разблокирован

Но она была заблокирована двумя решениями судов 4 и 11 сентября, которые содержали "запрет ликвидационной комиссии осуществлять любые действия в отношении имущества этой религиозной организации", – пояснил Бабий. В то же время, решение Апелляционного админсуда разблокировало процесс, и отныне можно "законно, без нарушения требований решений судов, осуществлять процедуру ликвидации", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, 11 ноября Апелляционный административный суд в Киеве отменил решения Окружного суда о запрете ликвидационной комиссии совершать действия в отношении имущества Киевской патриархии УПЦ КП.

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