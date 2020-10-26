Упавшая икона – плохая примета: ПЦУ опровергла еще одно суеверие

Православная церковь Украины развенчала суеверие о том, что упавшая или разбившаяся икона является плохой приметой.

Если даже это случилось, не стоит думать о плохом, лучше помолиться Богу и поблагодарить Его за все. Об этом говорится в сообщении ПЦУ на странице церкви в Facebook.

Иконы никак не могут быть предвестниками плохих событий или новостей для православных христиан, отмечают в ПЦУ.

"Рукотворные святыни, к сожалению, имеют определенные физические свойства и вполне могут со временем или под воздействием различных факторов ржаветь, треснуть, упасть, разбиться... И никаких "наказаний", "предупреждений", "потусторонних сил", "злых духов" или еще чего здесь нет", – говорится в сообщении.

В церкви также подчеркнули, что суеверия и предрассудки являются ложной верой, извращают истинную и порождают в душе неуверенность, страх и становятся причиной дальнейших проблем.

ПЦУ развенчала суеверие о том, что упавшая или разбившаяся икона является плохой приметой Facebook ПЦУ

Так, если икона упала или разбилась, не нужно сразу думать о чем-то плохом: лучше помолитесь Господу и поблагодарите Его за все за все, что имели и имеете, за ваших близких и родных, за ваше бытие и возможность жить.

Поднимите икону, поставьте или повесьте на место и закрепите тщательно. Если она разбилась, осторожно очистите ее от осколков, чтобы не порезаться, а затем замените стекло на новое. Если треснула рама, ее можно тоже заменить новой. Если самостоятельно не получается восстановить икону, ее можно отнести в храм, возможно, там ее смогут отреставрировать, или приобретите новую, порекомендовали в ПЦУ.

"В любом случае, не надумывайте себе никаких проблем, верьте и надейтесь только на Господа: "Пречистому Твоему образу поклоняемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже: волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест, да избавиши яже создал еси от работы вражия. Тем благодарственно вопием Ти: радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый спасти мир", – заключили в Православной церкви Украины.

Если икона упала или разбилась, не нужно сразу думать о чем-то плохом скриншот

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