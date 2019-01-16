МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Победителей не судят'': ветеран АТО призвал к зачистке Донбасса за неделю

2.4тЧитать материал на украинском

Военное освобождение Донбасса не может длиться пять лет, о чем сказал бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Для зачистки хватит недели.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил экс-командир батальона "Киев-2" Богдан Войцеховский, отметив, что пять лет для силового варианта освобождения оккупированных территорий – это очень длительный период, даже с учетом дипломатической поддержки.

"Вряд ли Запад будет столько времени закрывать глаза на происходящее на Донбассе. Как было в Хорватии? Там собрали всю силу в кулак и сделали это в течении двух-трех суток. Такой вариант можно рассматривать, а потом уже победителей не судят. А за что нас судить? Это наша территория", – объяснил экс-комбат.

Новости
''Россия отдаст Донбасс'': представитель омбудсмена раскрыл планы Путина

На вопрос журналиста, за сколько времени можно зачистить Донбасс от террористических организаций, боец АТО ответил: "Неделя".

Вместе с тем, Войцеховский считает, что на данный момент войну на востоке Украины можно прекратить дипломатическим путем.

''Победителей не судят'': ветеран АТО призвал к зачистке Донбасса за неделю

"Смысл в чем, когда Россия посыплется, а это будет очень скоро, и эти непризнанные "республики" посыплются тоже. Когда закончится их подпитка оружием, деньгами и топливом. Пока только дипломатическим путем, потому что в ином случае будет много жертв. А так эти "республики" сами упадут в наши объятия", – отметил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО Виталий Аверин выразил мнение, что только полноценный штурм оккупированного Донбасса силами ВСУ может закончить войну.

В свою очередь участник АТО Глеб Бабич дал прогноз, что ждет Донбасс в 2019 году.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
10
23
Смешно
11
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
мало того,что две лоханки и буксир херои обдристали с трюмов по палубы,теперь хотят и танки с бтр обгадить...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Трупицын Александр, Выебок с ебалом пидораса, ты срешь из своего рта говном. Опереация по освобождению от бандитов стрелкова была бы завершена за неделю, если бы не ваш хуло сцарь не перебросил ихтамнетов под Иловайск. Дальше ждем пока Донбасс наестся сруцким миром.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Serov Oleg
Serov Oleg
Кожедуб Руслан, обосрыш,дать тебе рогатку?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги