''Победителей не судят'': ветеран АТО призвал к зачистке Донбасса за неделю

Военное освобождение Донбасса не может длиться пять лет, о чем сказал бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Для зачистки хватит недели.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил экс-командир батальона "Киев-2" Богдан Войцеховский, отметив, что пять лет для силового варианта освобождения оккупированных территорий – это очень длительный период, даже с учетом дипломатической поддержки.

"Вряд ли Запад будет столько времени закрывать глаза на происходящее на Донбассе. Как было в Хорватии? Там собрали всю силу в кулак и сделали это в течении двух-трех суток. Такой вариант можно рассматривать, а потом уже победителей не судят. А за что нас судить? Это наша территория", – объяснил экс-комбат.

На вопрос журналиста, за сколько времени можно зачистить Донбасс от террористических организаций, боец АТО ответил: "Неделя".

Вместе с тем, Войцеховский считает, что на данный момент войну на востоке Украины можно прекратить дипломатическим путем.

"Смысл в чем, когда Россия посыплется, а это будет очень скоро, и эти непризнанные "республики" посыплются тоже. Когда закончится их подпитка оружием, деньгами и топливом. Пока только дипломатическим путем, потому что в ином случае будет много жертв. А так эти "республики" сами упадут в наши объятия", – отметил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО Виталий Аверин выразил мнение, что только полноценный штурм оккупированного Донбасса силами ВСУ может закончить войну.

В свою очередь участник АТО Глеб Бабич дал прогноз, что ждет Донбасс в 2019 году.

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