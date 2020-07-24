Упадок, руины и депрессия: журналист показал, во что превратился один из промышленных центров Донбасса
Некогда центр стекольной промышленности, цветной и чёрной металлургии город Константиновка превратился в сплошную разрушенную промзону "благодаря" деятельности местных элит.
О том, что сейчас представляет собой Константиновка рассказал в проекте “Восточный вариант” журналист Денис Казанский. Теперь на месте заводов-гигантов остались лишь руины и пустыри.
Большая часть заводов Константиновки строилась при СССР и была заточена под потребности социалистической экономики. Поэтому после распада Союза многие из них просто не смогли существовать.
Например, такая участь постигла завод “Автостекло”, который работал на нужды оборонной промышленности, а когда-то даже изготавливал стекло для кремлевских звезд.
Но даже те предприятия, которые морально устарели и не могли работать в условиях рыночной экономики, представляли собой крупные промышленные комплексы с цехами, подъездными путями и необходимой инфраструктурой. Эти производственные площадки можно было сохранить и привлечь на них новых инвесторов.
Тем не менее, все, что можно, здесь уничтожили и разворовали. Некоторые заводы Константиновки сегодня можно увидеть только на старых фотографиях.
Все эти руины – это не последствия войны, они образовались не из-за бомбардировок и обстрелов. Это последствия хозяйственной деятельности, в том числе тех местных элит, которые долгое время считались политиками, выражающими интересы этого региона.
Например, по словам журналиста, металлургический завод обанкротили фирмы, связанные с братьями Клюевыми, после чего предприятие было порезано на металлолом и фактически перестало существовать
Сейчас сложно поверить, что когда-то здесь стояли цеха, доменные печи, грохотали механизмы, плавился металл. Теперь разрушенную промзону захватывает природа.
После того, как закрылись здешние предприятия, исчезли тысячи рабочих мест, и тысячи людей были вынуждены уехать из города в поисках лучшей жизни. Поэтому выглядит Константиновка депрессивно.
По мнению Казанского, городу необходима специальная программа по привлечению инвесторов на оставшиеся бесхозными производственные площадки.
Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Денис Казанский рассказал, что на Донбассе слишком высок процент людей, которые не любят Украину. И в Константиновке эти настроения не поменялись даже после того, как в городе развесили патриотические билборды и отключили российское телевидение. Город был и остается очень советским.