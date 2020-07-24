Упадок, руины и депрессия: журналист показал, во что превратился один из промышленных центров Донбасса

На месте заводов-гигантов в Константиновке остались лишь руины и пустыри.

Некогда центр стекольной промышленности, цветной и чёрной металлургии город Константиновка превратился в сплошную разрушенную промзону "благодаря" деятельности местных элит.

О том, что сейчас представляет собой Константиновка рассказал в проекте “Восточный вариант” журналист Денис Казанский. Теперь на месте заводов-гигантов остались лишь руины и пустыри.

Большая часть заводов Константиновки строилась при СССР и была заточена под потребности социалистической экономики. Поэтому после распада Союза многие из них просто не смогли существовать.

Например, такая участь постигла завод “Автостекло”, который работал на нужды оборонной промышленности, а когда-то даже изготавливал стекло для кремлевских звезд.

Но даже те предприятия, которые морально устарели и не могли работать в условиях рыночной экономики, представляли собой крупные промышленные комплексы с цехами, подъездными путями и необходимой инфраструктурой. Эти производственные площадки можно было сохранить и привлечь на них новых инвесторов.

Тем не менее, все, что можно, здесь уничтожили и разворовали. Некоторые заводы Константиновки сегодня можно увидеть только на старых фотографиях.

Все эти руины – это не последствия войны, они образовались не из-за бомбардировок и обстрелов. Это последствия хозяйственной деятельности, в том числе тех местных элит, которые долгое время считались политиками, выражающими интересы этого региона.

Например, по словам журналиста, металлургический завод обанкротили фирмы, связанные с братьями Клюевыми, после чего предприятие было порезано на металлолом и фактически перестало существовать

Сейчас сложно поверить, что когда-то здесь стояли цеха, доменные печи, грохотали механизмы, плавился металл. Теперь разрушенную промзону захватывает природа.

После того, как закрылись здешние предприятия, исчезли тысячи рабочих мест, и тысячи людей были вынуждены уехать из города в поисках лучшей жизни. Поэтому выглядит Константиновка депрессивно.

По мнению Казанского, городу необходима специальная программа по привлечению инвесторов на оставшиеся бесхозными производственные площадки.

Эти руины - это не последствия войны (Скриншот Youtube)

Константиновка превратился в сплошную разрушенную промзону (Скриншот Youtube)

Константиновка превратился в сплошную разрушенную промзону (Скриншот Youtube)

Все, что можно, здесь уничтожили и разворовали (Скриншот Youtube)

Тысячи людей были вынуждены уехать из города в поисках лучшей жизни (Скриншот Youtube)

Константиновка превратился в сплошную разрушенную промзону (Скриншот Youtube)

Металлургический завод обанкротили фирмы, связанные с братьями Клюевыми (Скриншот Youtube)

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Денис Казанский рассказал, что на Донбассе слишком высок процент людей, которые не любят Украину. И в Константиновке эти настроения не поменялись даже после того, как в городе развесили патриотические билборды и отключили российское телевидение. Город был и остается очень советским.