''Унизительная традиция'': Супрун вызвала ажиотаж заявлением о 8 Марта

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает празднование 8 Марта "советской унизительной традицией" и не принимает поздравлений в этот день. Ее пост в соцсетях о Международном женском дне вызвал большой ажиотаж.

"В цивилизованных странах женщины голосуют, учатся и работают так же, как и мужчины. Но борьба за права женщин – это все еще огромное поле работы. И дарение букетов и конфет или подчеркнутое выявление особого внимания и заботы 8 марта с этим не помогает. Потому что это только отбрасывает назад все успехи, достигнутые во время многолетней борьбы за гендерное равенство", – написала глава Минздрава в своем Facebook.

"До сих пор есть проблемы с равной оплатой труда между мужчинами и женщинами. До сих пор проблема "стеклянного потолка" для женщин в их карьерах. Все еще становимся свидетелями сексизма в информационном пространстве. Когда объективация не исчезает из рекламы, а женщины, которые являются, например, публичными лицами, интересуют медиа сначала своей прической, обувью или одеждой, и только потом результатами работы", – добавила она.

По словам Супрун, до сих пор многие видят роль женщины прежде всего как выполнение домашних обязанностей и уход за детьми. В то же время женщины становятся жертвами насилия в семье, о котором даже боятся говорить.

И.о. министра пожаловалась, что неоднократно сталкивалась с сексизмом на своей работе: "Удивляют вопросы – "как вы, такая хрупкая женщина, все это выдерживаете ?!" Будто у мужчин есть секретное оружие против атак несвободных радикалов или врожденная способность "выдерживать" больше чем женщины".

Также Супрун отметила, что 8 Марта является государственным выходным в странах, где права женщин нарушаются чаще всего, и "где активно пытались (или до сих пор пытаются) построить коммунизм".

"Не ленитесь бороться за права женщин и не игнорировать несправедливость ежедневно. Тогда потребность в советской унизительной традиции "дня женщины" отпадет сама собой", – заключила она.

Пользователи соцсетей активно комментируют ее пост:

"А вигляд "щасливих" жінок, які йдуть додому з одиноким тюльпаном та повними торбами - бо ж святковий стіл треба зладнувати - особливо зворушує))) Дякую за допис!"

"Як нашій країні бракувало вас. І як бракує ще хоч 100 таких людей, як ви у владі. Дякую вам, що говорите про це! Рівності нам всім!"

"А я святкую не як рівна чоловікові, а як чарівна та унікальна жінка. В моїх думках не Клара цеткін, а жіночність, ніжність та краса. І навкруги я бачу чарівних та щасливих жінок. То ж не важливо, чому це свято виникло, але це свято Жінки. Бо вона того варта. І нехай недочоловіки шукають приводи для стьобу та жартів. Нехай жінки прискіпуються до історії та ще чогось. Я все одно святкуватиму свято весни і жіночності. Бо саме на початку весни жінка розквітає".

"Бред полный. Дама явно путает физически сильных и духовно сильных людей. Подменяет одно понятие другим. Не нравится получать цветы и конфеты - на здоровье. Но зачем мешать в кучу коней и людей? Есть праздник, в который поздравляют женщин, а есть праздник, в который поздравляют мужчин. Все просто. А мутить воду, лить людям в душу негатив, приплетать к празднику высосанные из пальца проблемы - это перебор. И ещё я заметила одну закономерность: все что сейчас есть в Украине (праздники, обычаи и традиции и т.д.) с точки зрения пани Ульяны неправильно. Вот другое дело в Америке, Канаде, ....., Зимбабве и прочее и прочее, вот там афигеть как здорово и правильно. Так и подмывает сказать "не учите нас жить, помогите материально".

"Против природы не попрешь. Женщина - мать и хранительница очага, а мужчина - добытчик. Женщина более эмоциональная, мужчина сильнее физически. Мы разные. Это глупо отрицать. С праздник, дорогие девушки"

"Молчи женщина", твой день 8 Марта". Почему то это на ум приходит. Почему нельзя просто каждый день говорить "я тебя люблю", помогать, или делать друг другу!!! Небольшие знаки внимания... Обязаловка какая то..."

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал отменить выходной день 8 марта.

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