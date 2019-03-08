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''Унизительная традиция'': Супрун вызвала ажиотаж заявлением о 8 Марта

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И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает празднование 8 Марта "советской унизительной традицией" и не принимает поздравлений в этот день. Ее пост в соцсетях о Международном женском дне вызвал большой ажиотаж.

"В цивилизованных странах женщины голосуют, учатся и работают так же, как и мужчины. Но борьба за права женщин – это все еще огромное поле работы. И дарение букетов и конфет или подчеркнутое выявление особого внимания и заботы 8 марта с этим не помогает. Потому что это только отбрасывает назад все успехи, достигнутые во время многолетней борьбы за гендерное равенство", – написала глава Минздрава в своем Facebook.

"До сих пор есть проблемы с равной оплатой труда между мужчинами и женщинами. До сих пор проблема "стеклянного потолка" для женщин в их карьерах. Все еще становимся свидетелями сексизма в информационном пространстве. Когда объективация не исчезает из рекламы, а женщины, которые являются, например, публичными лицами, интересуют медиа сначала своей прической, обувью или одеждой, и только потом результатами работы", – добавила она.

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По словам Супрун, до сих пор многие видят роль женщины прежде всего как выполнение домашних обязанностей и уход за детьми. В то же время женщины становятся жертвами насилия в семье, о котором даже боятся говорить.

И.о. министра пожаловалась, что неоднократно сталкивалась с сексизмом на своей работе: "Удивляют вопросы – "как вы, такая хрупкая женщина, все это выдерживаете ?!" Будто у мужчин есть секретное оружие против атак несвободных радикалов или врожденная способность "выдерживать" больше чем женщины".

Также Супрун отметила, что 8 Марта является государственным выходным в странах, где права женщин нарушаются чаще всего, и "где активно пытались (или до сих пор пытаются) построить коммунизм".

"Не ленитесь бороться за права женщин и не игнорировать несправедливость ежедневно. Тогда потребность в советской унизительной традиции "дня женщины" отпадет сама собой", – заключила она.

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Пользователи соцсетей активно комментируют ее пост:

"А вигляд "щасливих" жінок, які йдуть додому з одиноким тюльпаном та повними торбами - бо ж святковий стіл треба зладнувати - особливо зворушує))) Дякую за допис!"

"Як нашій країні бракувало вас. І як бракує ще хоч 100 таких людей, як ви у владі. Дякую вам, що говорите про це! Рівності нам всім!"

"А я святкую не як рівна чоловікові, а як чарівна та унікальна жінка. В моїх думках не Клара цеткін, а жіночність, ніжність та краса. І навкруги я бачу чарівних та щасливих жінок. То ж не важливо, чому це свято виникло, але це свято Жінки. Бо вона того варта. І нехай недочоловіки шукають приводи для стьобу та жартів. Нехай жінки прискіпуються до історії та ще чогось. Я все одно святкуватиму свято весни і жіночності. Бо саме на початку весни жінка розквітає".

"Бред полный. Дама явно путает физически сильных и духовно сильных людей. Подменяет одно понятие другим. Не нравится получать цветы и конфеты - на здоровье. Но зачем мешать в кучу коней и людей? Есть праздник, в который поздравляют женщин, а есть праздник, в который поздравляют мужчин. Все просто. А мутить воду, лить людям в душу негатив, приплетать к празднику высосанные из пальца проблемы - это перебор. И ещё я заметила одну закономерность: все что сейчас есть в Украине (праздники, обычаи и традиции и т.д.) с точки зрения пани Ульяны неправильно. Вот другое дело в Америке, Канаде, ....., Зимбабве и прочее и прочее, вот там афигеть как здорово и правильно. Так и подмывает сказать "не учите нас жить, помогите материально".

"Против природы не попрешь. Женщина - мать и хранительница очага, а мужчина - добытчик. Женщина более эмоциональная, мужчина сильнее физически. Мы разные. Это глупо отрицать. С праздник, дорогие девушки"

"Молчи женщина", твой день 8 Марта". Почему то это на ум приходит. Почему нельзя просто каждый день говорить "я тебя люблю", помогать, или делать друг другу!!! Небольшие знаки внимания... Обязаловка какая то..."

''Унизительная традиция'': Супрун вызвала ажиотаж заявлением о 8 Марта
''Унизительная традиция'': Супрун вызвала ажиотаж заявлением о 8 Марта
''Унизительная традиция'': Супрун вызвала ажиотаж заявлением о 8 Марта
''Унизительная традиция'': Супрун вызвала ажиотаж заявлением о 8 Марта
''Унизительная традиция'': Супрун вызвала ажиотаж заявлением о 8 Марта
''Унизительная традиция'': Супрун вызвала ажиотаж заявлением о 8 Марта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал отменить выходной день 8 марта.

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Тема
8 Марта
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Теги
8 МартаМинистерство здравоохранения
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Комментарии
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Смешно
18
Интересно
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
У всьому цивилізованому світі 8 березня робочий день, і тільки після роботи жінки виходять на демонстрації в захист своїх прав, для них дикунство коли з ранку чоловіки подарують квіти і потім цілий день бухають. Тільки в савку ще залишається дика традиція.
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0
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Объективное мнение. Молодец!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не судите её строго. Вы её фото видели?
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2
Любченко Светлана
Любченко Светлана
Пигин Макс, сгинь!!!!
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