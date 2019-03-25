"Унизили Россию в Донецке": СБУ опубликовала показательные фото

В оккупированном Донецке 25 марта, в честь дня Службы безопасности Украины, показали предателей, которые сбежали из СБУ в ряды "МГБ ДНР".

Соответствующими фото поделился в своем блоге для OBOZREVATEL Фашик Донецкий. На листовках, которые появились в "ДНР", обнародовали данные о перебежчиках.

"Поздравляем "достойных, честных, преданных" сотрудников МГБ ДНР с 27-годовщиной Службы безопасности Украины. Кому они служат сейчас?" – написала СБУ.

Так, на "поздравительных открытках" показали пятерых экс-силовиков, которые перешли на сторону врага в 2014 году. "Грозную контрразведку РФ и местную живодерню ("МГБ ДНР") опять унизили публично", – прокомментировал блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Россию сбежал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, который передавал данные об АТО.

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