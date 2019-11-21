Унитазы на месте: в России огрызнулись на грабеж украинских кораблей

В Федеральной службе безопасности России заявили, что вернули Украине военные корабли, захваченные в Керченском проливе, в "нормальном состоянии".

Об этом сказано в заявлении ведомства, передает ТАСС. ФСБ РФ обвинила украинскую сторону в том, что она якобы угробила корабли за время их перехода в Николаевкую область.

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", – заявили в ФСБ.

В России огрызнулись на грабеж украинских кораблей

В ведомстве отдельно подчеркнули, что бронекатеры "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" были возвращены Украине якобы с исправной сантехникой. И добавили, что у них есть фото и видео того, в каком состоянии были переданы корабли.

Ранее бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в соцсетях список повреждений и уничтоженного имущества на судах "Никополь", "Яны Капу" и "Бердянск". По его данным, пропали радиостанции, станции космической связи, вооружение (кроме 30-мм артустановки) и весь боезапас, аварийный буй, запчасти, кухонная плита, вытяжка и проточный нагреватель, унитаз, вся документация.

У "Бердянска" пробоины в бронерубке и машинном отделении, а также поврежден левый мотор. У "Яны Капу" отсутствуют все радиооборудование и документация, разбиты и вскрыты все приборы в ходовой рубке, частично разобраны универсальная система водной защиты и топливная аппаратура, нет розеток и плафонов, сняты все кабеля, фальшборт частично разрушен, отсутствует часть мачты. В корпусе также есть пробоина.

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