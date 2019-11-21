Унитазы на месте: в России огрызнулись на грабеж украинских кораблей

В Федеральной службе безопасности России заявили, что вернули Украине военные корабли, захваченные в Керченском проливе, в "нормальном состоянии".
Об этом сказано в заявлении ведомства, передает ТАСС. ФСБ РФ обвинила украинскую сторону в том, что она якобы угробила корабли за время их перехода в Николаевкую область.
"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", – заявили в ФСБ.
В России огрызнулись на грабеж украинских кораблей
В ведомстве отдельно подчеркнули, что бронекатеры "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" были возвращены Украине якобы с исправной сантехникой. И добавили, что у них есть фото и видео того, в каком состоянии были переданы корабли.
Ранее бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в соцсетях список повреждений и уничтоженного имущества на судах "Никополь", "Яны Капу" и "Бердянск". По его данным, пропали радиостанции, станции космической связи, вооружение (кроме 30-мм артустановки) и весь боезапас, аварийный буй, запчасти, кухонная плита, вытяжка и проточный нагреватель, унитаз, вся документация.
У "Бердянска" пробоины в бронерубке и машинном отделении, а также поврежден левый мотор. У "Яны Капу" отсутствуют все радиооборудование и документация, разбиты и вскрыты все приборы в ходовой рубке, частично разобраны универсальная система водной защиты и топливная аппаратура, нет розеток и плафонов, сняты все кабеля, фальшборт частично разрушен, отсутствует часть мачты. В корпусе также есть пробоина.
Как писал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в "незаконном пересечении государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленнымипо формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.
15 ноября газета "Коммерсантъ" сообщила, что Россия вернет украинские "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" до "нормандского саммита", запланированного на 9 декабря.
17 ноября украинские корабли оккупанты вывели из акватории "Генмола" в Керчи. Они последовали Керченским проливом в сторону Черного моря на встречу со спасательно-буксирным отрядом ВМС Украины.
18 ноября стало известно, что передача состоялась. Украинские суда прибыли в Одессу утром 19 ноября.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!