Уникальные конвертопланы НАТО приземлились под Львовом. Видео

Мирослав Семенюк Общество 13:33, 19.09.2020 Обновлено: 14:36, 19.09.2020

Американские конвертопланы Bell V-22 Osprey, которые входят в состав авиации НАТО, приземлились на аэродроме под Львовом.

Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко. Конвертопланы принимают участие в многонациональных военных учениях "Объединенные усилия-2020".

"Osprey – гибрид самолета и вертолета. Идеальный транспорт для специальных операций. За полтора часа может долететь, скажем, в Москву, высадить там десант и вернуться оттуда. И этот аппарат из фильмов о будущем уже здесь, садится под Львовом", – написал он.

Cкрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее авиация НАТО прибыла в Винницу, в частности конвертопланы V-22 Osprey и военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules.

V-22 Osprey – это единственный конвертоплан в мире, выпускаемой серийно.

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