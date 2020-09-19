Уникальные конвертопланы НАТО приземлились под Львовом. Видео
Американские конвертопланы Bell V-22 Osprey, которые входят в состав авиации НАТО, приземлились на аэродроме под Львовом.
Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко. Конвертопланы принимают участие в многонациональных военных учениях "Объединенные усилия-2020".
"Osprey – гибрид самолета и вертолета. Идеальный транспорт для специальных операций. За полтора часа может долететь, скажем, в Москву, высадить там десант и вернуться оттуда. И этот аппарат из фильмов о будущем уже здесь, садится под Львовом", – написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее авиация НАТО прибыла в Винницу, в частности конвертопланы V-22 Osprey и военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules.
V-22 Osprey – это единственный конвертоплан в мире, выпускаемой серийно.