Уникальный конвертоплан НАТО приземлился под Львовом. Видео

Американский конвертоплан Bell V-22 Osprey, который входит в состав авиации НАТО, приземлился на аэродроме под Львовом.

Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко. Конвертоплан принимает участие в многонациональных военных учениях "Объединенные усилия-2020".

"Osprey – гибрид самолета и вертолета. Идеальный транспорт для специальных операций. За полтора часа может долететь, скажем, в Москву, высадить там десант и вернуться оттуда. И этот аппарат из фильмов о будущем уже здесь, садится под Львовом", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее авиация НАТО прибыла в Винницу, в частности конвертопланы V-22 Osprey и военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules.

V-22 Osprey – это единственный конвертоплан в мире, выпускаемой серийно.