Уникальному инклюзивному парку для детей в Днепре исполнилось 2 года, – Юрий Голик

Два года назад в Днепре был открыт инклюзивный парк отдыха и развлечений для детей с особыми потребностями и их родителей. Парком могут пользоваться все без исключения, но именно для детей с особыми потребностями он предлагает максимально комфортные условия, которые нигде в Украине больше не предоставляют. Юрий Голик, который во время обустройства парка был советником главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, на своей странице в Facebook подробно рассказывает об оснащении инклюзивного парка.

"На каждом входе в парк, а их три, мнемосхема, информация в которой продублирована шрифтом Брайля для людей со слабым зрением. Травяное покрытие в парке двух типов: газонная трава, на которой можно и нужно валяться и по которой можно бегать. Искусственная трава, в местах примыкания парка к самому скверу", – рассказывает Голик.

Все дорожки в парке не имеют прямых углов, а сделаны "именно так, как по ним удобно ходить". Все дорожки сделаны из специальной тактильной плитки, облегчающей ориентацию для детей со слабым зрением.

Качели в парке приспособлены для пользования ими людей на колясках. Есть даже качели для детей и родителей одновременно. На колясках в парке удобно подъехать к любому объекту, включая столы с шахматными досками.

Для детей на колясках в парке оборудована специальная многоуровневая песочница.

Особое внимание уделено музыкальным развлечениям: "Музыкальные инструменты. Барабан и пианино в большом оранжевом павильоне. И отдельный оркестр возле песочницы. Родители, если ребенок требовал от вас купить домой барабан, а вы переживали из-за музыкальных последствий, теперь просто приводите ребенка в этот парк. Тут с музыкальными инструментами можно делать все".

"Куча лавочек всех видов по всему парку. Урны, фонари и скамьи таких конфигураций были использованы впервые и разрабатывались непосредственно под нашу площадку. Мы старались сделать парк таким, чтобы он стал любимым парком всех детей", - пишет Голик.

Напомним, недавно исполнилось два года ещё одному социально-культурному объекту Днепра. Два года назад была реконструирована и переоборудована диорама "Битва за Днепр" в местном Историческом музее.