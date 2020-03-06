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6 марта • обновлено в 04:13
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Уникальное вымирающее животное сняли на видео в Украине

1.3т
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На Донетчине в региональном ландшафтном парке "Клебан-Бык" заметили редкое животное из Красной книги – норку европейскую.

Видео появилось на YouTube-канале парка. Данных животных на территории осталось всего несколько особей. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Европейская норка является мелким хищником. Она питается рыбой, мелкими грызунами, лягушками, ящерицами и насекомыми. Раньше норка обитала по всей Европе, теперь же ареал ее распространения сильно сократился.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Боснии и Герцеговине обнаружили уникальное животное.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
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