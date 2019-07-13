Уничтожили врага: ВСУ показали зрелищные фото и видео с побережья Азовского моря

Подразделения Объединенных сил провели плановые тактические учения по уничтожению десантных кораблей и отражение морского десанта противника на украинском побережье Азовского моря.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале ООС (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

По легенде учений, разведка обнаружила в 25 км от нашего побережья враждебное соединение десантных кораблей. Подразделения ствольной и артиллерии из состава Объединенных сил подняли по тревоге. Совершив марш в определенный район, артиллеристы быстро провели развертывание на рубежах и заняли позиции для нанесения огневого удара.

Учения по уничтожению десантных кораблей скриншот

Учения по уничтожению десантных кораблей скриншот

Задача перед бойцами стояла следующая: найти точные координаты нахождения кораблей противника в море и оперативно "доставить" снаряды к целям. Таким образом, надо было уничтожить первую волну морского десанта и исключить высадку его второго эшелона.

Далее по плану, после выполнения стрельб, нужно было оперативно осуществить передислокацию техники из района выполнения задач.

"Благодаря точным огневым ударам и слаженности боевых расчетов артиллерийских систем нам удалось сорвать намерения условного противника по высадке морского десанта на одной из десантнодоступных участков побережья Азовского моря", - рассказал начальник штаба одного из артиллерийских подразделений.

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