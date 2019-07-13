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Уничтожили врага: ВСУ показали зрелищные фото и видео с побережья Азовского моря

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Подразделения Объединенных сил провели плановые тактические учения по уничтожению десантных кораблей и отражение морского десанта противника на украинском побережье Азовского моря.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале ООС (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

По легенде учений, разведка обнаружила в 25 км от нашего побережья враждебное соединение десантных кораблей. Подразделения ствольной и артиллерии из состава Объединенных сил подняли по тревоге. Совершив марш в определенный район, артиллеристы быстро провели развертывание на рубежах и заняли позиции для нанесения огневого удара.

Учения по уничтожению десантных кораблей

Учения по уничтожению десантных кораблей

скриншот

Учения по уничтожению десантных кораблей

Учения по уничтожению десантных кораблей

скриншот

Задача перед бойцами стояла следующая: найти точные координаты нахождения кораблей противника в море и оперативно "доставить" снаряды к целям. Таким образом, надо было уничтожить первую волну морского десанта и исключить высадку его второго эшелона.

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Далее по плану, после выполнения стрельб, нужно было оперативно осуществить передислокацию техники из района выполнения задач.

"Благодаря точным огневым ударам и слаженности боевых расчетов артиллерийских систем нам удалось сорвать намерения условного противника по высадке морского десанта на одной из десантнодоступных участков побережья Азовского моря", - рассказал начальник штаба одного из артиллерийских подразделений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля ВСУ накрыли террористов на Донбассе мощным ответным огнем: один оккупант был уничтожен и трое ранены.

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Место
Украина
Тег
ВСУ
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Крым Андрей
Крым Андрей
"... я вэльбот …. Усим, хто мэнэ чуе! Допоможыть! Я вельбот .... збройной агрэсийи нэ маю. Допоможыть…"
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Если что, то сначала откалибруют командные пункты, все РЛС и ПВО, станции связи, скопления техники, склады вооружений и т. д. Остальное доделают местные добровольцы. Свидомиты, пощады вам не будет, ответите за всё.
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CARGO 100
CARGO 100
Мощный клип ...
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