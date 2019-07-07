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"Уничтожены до основания": появилось видео "ответки" ВСУ по позициям террористов

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Силы ООС четким ударом уничтожили позиции пророссийских террористов в районе хутора Вольное Луганской области.

Очередное видео опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин, отметив, что спецоперация была проведена боевой разведывательной группой К-2 из 54-й механизированной бригады.

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"В результате были уничтожены: ДЗОТ, блиндаж, склад боеприпасов – до основания, КСП взвода – до основания, жилое помещение – до основания", – пишет волонтер.

"Уничтожены до основания": появилось видео "ответки" ВСУ по позициям террористов

Скрин видео

В результате действий сил ООС трое террористов были уничтожены, еще четверо получило ранения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины отомстили террористам "ДНР" за убийство медиков и уничтожили несколько их позиций.

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Место
Украина
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Такие победы, такие победы, а на мячи "футболистам" продолжают собирать.
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Юг Руси
Юг Руси
Расхерачили брошенные жилые дома ..... Пырымога!
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4
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Ин Хозя
Ин Хозя
Юг Руси, скажу больше, там могли остаться пожилые люди которые не захотели уезжать из родного дома, либо у кого родных не осталось и забили на то от чего и как помрут!
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Пигин Макс
Пигин Макс
На видео, жилые дома...
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