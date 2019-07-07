"Уничтожены до основания": появилось видео "ответки" ВСУ по позициям террористов

Силы ООС четким ударом уничтожили позиции пророссийских террористов в районе хутора Вольное Луганской области.

Очередное видео опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин, отметив, что спецоперация была проведена боевой разведывательной группой К-2 из 54-й механизированной бригады.

"В результате были уничтожены: ДЗОТ, блиндаж, склад боеприпасов – до основания, КСП взвода – до основания, жилое помещение – до основания", – пишет волонтер.

Скрин видео

В результате действий сил ООС трое террористов были уничтожены, еще четверо получило ранения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины отомстили террористам "ДНР" за убийство медиков и уничтожили несколько их позиций.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал