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/Общество

Уничтожено! В сети одним фото показали катастрофу в Крыму

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В сети появилось фотодоказательство серьезной проблемы с водой, которую испытывает аннексированный Россией Крым.

Снимок был опубликован на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. На нем изображено высохшее озеро Новое.

"Как прекрасно при гавани заколосилось озеро Новое в Байдарской долине!" – говорится в подписи к фото.

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Однако это не единственное уничтоженное озеро в Крыму. Местные жители сообщают о пересыхании водоемов вблизи сел Орлиное и Кизиловое.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму жители забили тревогу из-за массового загрязнения лечебного грязевого озера в городе Саки.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Livesey David
Livesey David
Типичное лицемерие хвостоголовых, назвать водохранилище озером, а потом возмущаться отсутствием там воды, которую сами и перекрыли.
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