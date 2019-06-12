Уничтожено! В сети одним фото показали катастрофу в Крыму

В сети появилось фотодоказательство серьезной проблемы с водой, которую испытывает аннексированный Россией Крым.

Снимок был опубликован на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. На нем изображено высохшее озеро Новое.

"Как прекрасно при гавани заколосилось озеро Новое в Байдарской долине!" – говорится в подписи к фото.

Однако это не единственное уничтоженное озеро в Крыму. Местные жители сообщают о пересыхании водоемов вблизи сел Орлиное и Кизиловое.

Как прекрасно при гавани заколосилось озеро Новое в Байдарской долине!

(2) pic.twitter.com/04uTT961Sa — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму жители забили тревогу из-за массового загрязнения лечебного грязевого озера в городе Саки.

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