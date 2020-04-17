В Овручском районе Житомирской области лесной пожар рядом с селами Рудня и Выступовичи, который начался еще 16 апреля и продолжается до сих пор, уничтожил не только лес и поля, но и много домов.

По данным управления ГСЧС в области, общая площадь пожара составила около 50 гектаров, при этом с многочисленных фото и видео местных жителей, а также карт видно, что масштабы стихии намного больше (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в селе Острова на Овруччине сгорел дом-пустка, а один из мужчин получил травму, пытаясь самостоятельно справиться со стихией, – он обжег себе руки.

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Спасателям же удалось оттолкнуть пламя от села и остановить угрозу для пункта пропуска "Выступовичи", который расположен на украинско-белорусской границе. Однако очаг перекинулось на территорию и административное здание ООО "ПрикарпатЗападтранс". Пожарные ликвидировали возгорание здания 16 апреля.

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

По состоянию на утро 17 апреля спасатели ГСЧС и пожарные бригады лесничеств, которых чуть ли не со всей области направили на противодействие стихии, продолжают бороться с горением сухой травы и лесной подстилки. К ликвидации последствий пожара привлечено более 100 человек и 20 единиц техники.

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Также отмечается, что в целом за 16 апреля в Житомирской области зафиксировали сразу 45 пожаров в экосистемах. Противостоять им затрудняют мощные ветры.

"Учитывая сложную пожарную ситуацию в регионе, спасатели настойчиво призывают граждан не жечь костры, сухую траву, и не использовать открытый огонь", – отметили в ГСЧС.

Пожары на Житомирщине Скриншот с карты

Пожары на Житомирщине Скриншот с карты

Пожары на Житомирщине Скриншот с карты

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев в пятницу утром, 17 апреля, снова накрыли облака пыли и непонятного дыма, является следствием пожаров не только в Чернобыльской зоне отчуждения, но и вообще в Киевской области и на Житомирщине.