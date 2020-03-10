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10 марта • обновлено в 23:25
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Уничтожение грузовика ВСУ: появились новые данные о погибших и раненых. Фото и видео 18+

3.1т
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Противотанковая управляемая ракета вооруженных формирований РФ попала в военный грузовик с украинскими военнослужащими возле поселка Первомайское в Донецкой области, недалеко от населенного пункта Пески.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Раненных оперативно эвакуировали на вертолете (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Эвакуация раненых

Эвакуация раненых

ТСН

Двоих нетяжело раненых направили в мобильный госпиталь в Покровск, еще троим оказали медпомощь в стабилизационном пункте Селидовской больницы.

Уничтоженный грузовик

Уничтоженный грузовик

ТСН

Один из раненых умер во время эвакуации. "Одного привезли неживого. (Ранения) головы, глаз, грудной клетки. Все (раненые) были в состоянии шока, один в состоянии глубокого шока. У других менее тяжелые, но многочисленные ранения", - рассказал Александр Михайленко, заведующий хирургического отделения Селидовской центральной городской больницы.

Раненые бойцы ВСУ

Раненые бойцы ВСУ

ТСН

Раненые бойцы ВСУ

Раненые бойцы ВСУ

ТСН

Последствия обстрелов

Последствия обстрелов

facebook.com/andriy.tsaplienko

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 10 марта в результате обстрела со стороны террористов погибли два бойца ООС и девять получили ранения.

Двое погибли во время атаки из противотанкового ракетного комплекса – один на месте, второй – позднее от полученных ранений. Также восемь получили ранения. Еще один боец был ранен во время обстрелов по позициям ООС.

Командование ООС озвучило потери среди террористов и выступило с жестким предупреждением.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
предатель зеля
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зеленский предатель
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, завалили и завалили... Все с первого раза поняли. Ещё разок напечатайте?
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