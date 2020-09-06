Умывать руки: ПЦУ объяснила происхождение популярного фразеологизма

Фраза "умываю руки" принадлежит римскому правителю Иудеи Понтию Пилату.

Как напомнила Православная церковь Украины на своей странице в Facebook, именно из евангельского повествования о поступке правителя это выражение получило распространение в употреблении, когда тот судил Иисуса Христа, признал Его невинность, но осудил на распятие, как того требовала толпа.

"Вот как описывает эти события святой апостол и евангелист Матфей: "Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы" (Мф. 27: 24 – 26)", – говорится в сообщении.

В ПЦУ напомнили о значении фразеологизма "умывать руки" Фото: ПЦУ / Facebook

В ПЦУ напомнили, что в то время публичное демонстративное омовения рук было признаком непричастности человека к какому-либо делу. А также существовал древний обычай: в случае нахождения мертвого тела нужно было осуществить омовения рук над жертвой, тем самым показав, что среди присутствующих нет виновника этой смерти.

Поэтому, мытье рук – символическое действие, которое некогда выполнялась для обозначения непричастности к определенному делу. Сегодня это выражение не означает собственно действие, а употребляется в переносном значении – уклоняться от ответственности, объявить о своем неучастии в определенном деле.

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