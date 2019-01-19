Умрут миллионы: человечество предупредили о смертельной опасности

Люди должны изменить методы производства пищи и рацион питания, чтобы избежать катастрофических последствий для Земли и преждевременную смерть миллионов человек.

К такому выводу пришли ученые Лондонского университета (Великобритания), сообщает "Лента.ру". Отмечается, что человечество должно потреблять вдвое меньше красного мяса и сахара и в два раза больше овощей, фруктов и орехов.

В настоящее время голодают почти миллиард человек, а еще два миллиарда питаются неправильно, что увеличивает заболеваемость раком, ожирением, диабетом и нарушениями в сердечно-сосудистой системе.

АграрНик

Ежегодно из-за болезней, связанных с нездоровой диетой, умирают до 11 миллионов человек.

Ученые считают, что прокормить 10 миллиардов человек в 2050 году, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду можно только с помощью радикальных изменений в продовольственной системе.

Так, каждый человек не должен употреблять более 14 грамм красного мяса и более 250 грамм молочных продуктов в день.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые пришли к выводу, что черные дыры могут разорвать Землю.

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