"Умоются слезами": Цимбалюк сделал жесткое предупреждение оккупантам Путина

Спустя пять лет после вторжения России в Крым и на Донбасс украинцы уже не сомневаются в необходимости уничтожать оккупантов и решительно настроены на борьбу с ними.
Такое мнение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в стриме с российским блогером Александром Торном, опубликованном на его YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я прогнозирую, что Украину трогать военным путем уже дальше не будут. Не потому что не могут, а потому, что испуга 2014 года не будет. Просто если это произойдет, то тысячи или десятки, или сотни тысяч российских матерей и жен умоются слезами. Это для всех очевидно", — сказал он.
Цимбалюк добавил, что даже различные опросы показывают, что 20% украинцев никогда не намерены сдаваться агрессору. Журналист уверен, что такого количества сознательных патриотов вполне достаточно, чтобы гарантировать независимость Украины. Ведь речь идет о сотнях тысяч мужчин и женщин, которые имеют боевой опыт и не только в теории знают, как применять оружие.
Роман Цимбалюк
Facebook Романа Цимбалюка
Журналист выразил уверенность, что такой слепой веры в "братство" с Россией, которая была в 2014 году, в украинском обществе уже никогда не будет.
"Сейчас этой чуши моральной нет. Я точно знаю, у меня очень много знакомых людей, которые воевали, многие погибли. И я знаю, что в людей, которые защищают мою страну, этой нерешимости не будет. Они будут сразу применять оружие на поражение", — предупредил Цимбалюк.
Он напомнил, что численность российской армии составляет примерно один миллион человек, из которых чуть менее половины — контрактники, принимающие участие в боевых действиях от Сирии до Украины.
"По сути у России без каких-то мобилизационных мероприятий так, чтобы выставить сразу всех, — это 200, 300 тысяч, полмиллиона — потолок. Дальше надо проводить мобилизацию, будут на Киевском вокзале в Москве мамы будут плакать за своими сыновьями, которые едут куда-то освобождать Украину от украинцев. Они приедут, а с ними поступят, как с русскими оккупантами. И никто не будет думать об их мамах. Потому что все прекрасно знают — если не мы, то наши мамы будут плакать. А мы не хотим этого. Все намного упростилось. И вот это — гарантия свободы, независимости и непобедимости Украины", — уверен Цимбалюк.
Украинские защитники
"Антикор"
Подытоживая, он добавил, что украинская армия 2014-го и 2019-го годов — это две разные армии. Следовательно, россиянам не стоит рассчитывать на то, что их преступления останутся безнаказанными.
"Они не бессмертные, у них нет суперкостюма. Их Путин во время боевых действий не защитит", — емко резюмировал Цимбалюк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Цимбалюк приструнил члена Совфеда РФ Франца Клинцевича. Журналист сказал политику о том, что любой россиянин, который придет в Украину с оружием, будет ликвидирован.
Также, выступая на российском телевидении, журналист напомнил оккупантам, что российские военные погибают так же, как все люди, поскольку не являются бессмертными.
Цимбалюк затролли путинских оккупантов, напомнив, что, выполняя его преступные приказы, они возвращаются домой неживыми, но с медалями.
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