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"Умоются слезами": Цимбалюк сделал жесткое предупреждение оккупантам Путина

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Спустя пять лет после вторжения России в Крым и на Донбасс украинцы уже не сомневаются в необходимости уничтожать оккупантов и решительно настроены на борьбу с ними.

Такое мнение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в стриме с российским блогером Александром Торном, опубликованном на его YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я прогнозирую, что Украину трогать военным путем уже дальше не будут. Не потому что не могут, а потому, что испуга 2014 года не будет. Просто если это произойдет, то тысячи или десятки, или сотни тысяч российских матерей и жен умоются слезами. Это для всех очевидно", — сказал он.

Цимбалюк добавил, что даже различные опросы показывают, что 20% украинцев никогда не намерены сдаваться агрессору. Журналист уверен, что такого количества сознательных патриотов вполне достаточно, чтобы гарантировать независимость Украины. Ведь речь идет о сотнях тысяч мужчин и женщин, которые имеют боевой опыт и не только в теории знают, как применять оружие.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

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Журналист выразил уверенность, что такой слепой веры в "братство" с Россией, которая была в 2014 году, в украинском обществе уже никогда не будет.

"Сейчас этой чуши моральной нет. Я точно знаю, у меня очень много знакомых людей, которые воевали, многие погибли. И я знаю, что в людей, которые защищают мою страну, этой нерешимости не будет. Они будут сразу применять оружие на поражение", — предупредил Цимбалюк.

Он напомнил, что численность российской армии составляет примерно один миллион человек, из которых чуть менее половины — контрактники, принимающие участие в боевых действиях от Сирии до Украины.

"По сути у России без каких-то мобилизационных мероприятий так, чтобы выставить сразу всех, — это 200, 300 тысяч, полмиллиона — потолок. Дальше надо проводить мобилизацию, будут на Киевском вокзале в Москве мамы будут плакать за своими сыновьями, которые едут куда-то освобождать Украину от украинцев. Они приедут, а с ними поступят, как с русскими оккупантами. И никто не будет думать об их мамах. Потому что все прекрасно знают — если не мы, то наши мамы будут плакать. А мы не хотим этого. Все намного упростилось. И вот это — гарантия свободы, независимости и непобедимости Украины", — уверен Цимбалюк.

Украинские защитники

Украинские защитники

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Подытоживая, он добавил, что украинская армия 2014-го и 2019-го годов — это две разные армии. Следовательно, россиянам не стоит рассчитывать на то, что их преступления останутся безнаказанными.

"Они не бессмертные, у них нет суперкостюма. Их Путин во время боевых действий не защитит", — емко резюмировал Цимбалюк.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацист Цимбаршлюх не видел, как сородичей бандер моджахедов игил в Сирии Россия в пыль превращает?!)))
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van Dijk Max
van Dijk Max
цымбалюк ет голова , а харбуз и цымбалюк ет две головы
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А на куя им мобилизация? Оккупанты по генштабу ВСУ и из-за поребрика могут на*бнуть!
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