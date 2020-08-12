Умные часы научились использовать для определения COVID-19

Умные часы и фитнес-браслет можно использовать для раннего определения COVID-19, поскольку они позволяют следить за частотой пульса и параметрами сна человека.

К таким выводам пришли американские ученые, проводившие исследование на группе из пяти тысяч добровольцев, жизненные показатели которых отслеживали с помощью гаджетов, пишут "Известия".

Ускоренный пульс и увеличение времени сна характерны для 85% пациентов с коронавирусом, что определяют гаджеты.

Отмечается, что данный метод может стать более массовым способом диагностики, чем тест ПЦР, и даст возможность выявлять болезнь в инкубационном периоде, за 14 дней до появления симптомов.

"Во время исследования отслеживались три показателя: пульс в состоянии покоя, частота сердечных сокращений, приходящаяся на один шаг при ходьбе, а также продолжительность сна. Анализ информации с помощью нашего математического алгоритма показал, что у 85% зараженных коронавирусом испытуемых наблюдалось увеличение данных показателей еще до появления первых симптомов СOVID-19", – отметили исследователи.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ученые, проанализировав 14 типов масок, пришли к выводу, что хирургические маски – самый эффективный метод защиты от коронавируса. Они задерживают более 90% капелек слюны, распространяемых при разговоре.