Умирают внезапно, причины неизвестны: в США обнаружили неожиданную проблему с COVID-19

Медицинские работники Нью-Йорке зафиксировали ряд внезапных смертей больных COVID-19, которые находились в стабильном состоянии.

Об этом в интервью ТСН рассказала врач-госпиталист украинского происхождения Валентина Голобородько, которая работает в местной клинике "Montefiore Medical Center".

"У нас был ряд внезапных смертей больных коронавирусом на этажах. Больных, которые якобы были стабильны, и мы совсем этого не ожидали, и вдруг их обнаруживали мертвыми. Это то, чего никто из нас в нашей практике ранее не видел и мы этого не понимаем, не понимаем, отчего они умирают. Мы очень хотели получить разрешение на вскрытие этих больных, чтобы понять, от чего они умерли, чтобы предотвратить это в будущем у других больных. Но, к сожалению, нам продолжают отказывать, поскольку в морге, как они говорят, нет места, где можно это сделать. Физически нет места на вскрытие. И это при том, что у нас уже два грузовика-рефрижератора подвезли к больнице. Две фуры", — заявила она.

Валентина Голобородько Кадр из видео

Валентина Голобородько добавила, что их уже готовят к пессимистическому сценарию.

"Статистики смертей я не знаю, у меня нет времени за этим следить, но вы можете представить, что это такое. Нас всех готовят морально к пессимистичному сценарию. Мы общались с руководителем нашей сети больниц через видеосвязь, и он нам говорил, что наиболее вероятно, нам придется выбирать, кого подключать к ИВЛ, кого нет. И вероятно нам придется лечить каждому по 30 больных, и стандарты лечения очень сильно упадут, и мы должны быть готовы, что мы не сможем предоставлять такую ​​качественную помощь, как мы привыкли, а как минимум должны будем обеспечить каждого пациента кислородом, минимальными анализами и минимальными внутривенными жидкостями, если будет необходимо. Нас готовят к этому сценарию", — добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США от COVID-19 за сутки скончались почти 900 человек.

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