Умирают молодые: в Крыму забили тревогу из-за новой экологической катастрофы

В аннексированном Крыму забили тревогу из-за новой химической катастрофы – на этот раз в районном центре Ленино.

Об этом пишет информагенство "Новый день" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что жители жалуются на симптомы, похожие на те, которые замечали в Армянске после химатаки на заводе "Титан": невозможно дышать, болит голова, желудок, появляется горечь во рту. При этом, на жалобы и обращения крымчан никто не обращает внимания.

Причиной ЧП назвали эксплуатацию Семиколодезянской нефтебазы, построенной оккупантами для, вероятно, обеспечения военных целей.

В Крыму забили тревогу из-за катастрофы в Ленино nrnews.ru

Не в силах терпеть и дальше признаки катастрофы жители Ленино записали видеообращение к так называемому главе Крыма Сергею Аксенову.

"Взрослые и дети, проживающие вблизи нефтебазы, страдают от удушливого запаха нефтепродуктов. У них частые головные боли, обострение хронических заболеваний дыхательных путей, общее ухудшение состояния здоровья", – пожаловались они.

Крымчане обратили внимание на то, что когда чиновники выделяли участок под нефтебазу, то ее защитная зона была установлена в радиусе 100 метров. В результате под боком у более 1 тысячи жителей поселка оказался опасный объект, к тому же источающий удушливый запах.

"Терпеть издевательство над здоровьем жителей поселка нет больше сил", – заявили лениновцы и начали сбор подписей за закрытие нефтебазы. Примечательно, что Аксенову уже сообщали о ЧП, однако "глава" Крыма оставил вопрос без внимания.

Опубликовал подтверждающие скриншоты из местного паблика и блогер КРЫМский бандеровец.

Крым. Назревает новая эко катастрофа, жертвами которой могут стать тысячи жителей районного центра Еды-Кую (Ленино). Причина - эксплуатация нефтебазы, построенной оккупантами для, вероятно, обеспечения ихтамнетов, которые превратили Крым в военную базу https://t.co/ui7LaIPpom pic.twitter.com/MM2YfdXR4y — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) September 11, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Армянске заявили о новых проявлениях химической атаки.

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