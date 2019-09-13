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13 сентября • обновлено в 18:49
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Умирают молодые: в Крыму забили тревогу из-за новой экологической катастрофы

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В аннексированном Крыму забили тревогу из-за новой химической катастрофы – на этот раз в районном центре Ленино.

Об этом пишет информагенство "Новый день" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что жители жалуются на симптомы, похожие на те, которые замечали в Армянске после химатаки на заводе "Титан": невозможно дышать, болит голова, желудок, появляется горечь во рту. При этом, на жалобы и обращения крымчан никто не обращает внимания.

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Причиной ЧП назвали эксплуатацию Семиколодезянской нефтебазы, построенной оккупантами для, вероятно, обеспечения военных целей.

В Крыму забили тревогу из-за катастрофы в Ленино

В Крыму забили тревогу из-за катастрофы в Ленино

nrnews.ru

Не в силах терпеть и дальше признаки катастрофы жители Ленино записали видеообращение к так называемому главе Крыма Сергею Аксенову.

"Взрослые и дети, проживающие вблизи нефтебазы, страдают от удушливого запаха нефтепродуктов. У них частые головные боли, обострение хронических заболеваний дыхательных путей, общее ухудшение состояния здоровья", – пожаловались они.

Крымчане обратили внимание на то, что когда чиновники выделяли участок под нефтебазу, то ее защитная зона была установлена в радиусе 100 метров. В результате под боком у более 1 тысячи жителей поселка оказался опасный объект, к тому же источающий удушливый запах.

"Терпеть издевательство над здоровьем жителей поселка нет больше сил", – заявили лениновцы и начали сбор подписей за закрытие нефтебазы. Примечательно, что Аксенову уже сообщали о ЧП, однако "глава" Крыма оставил вопрос без внимания.

Опубликовал подтверждающие скриншоты из местного паблика и блогер КРЫМский бандеровец.

Умирают молодые: в Крыму забили тревогу из-за новой экологической катастрофы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Армянске заявили о новых проявлениях химической атаки.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Тег
Крым
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Чего это им не нравиться запах Руцкого мира?)))
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Брехня,,от первого до последнего слова,,там троюродная сестра живёт все у них нормально
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
чем больше выдохнет тем меньше забот УКРАИНЕ после освобождения , а оно скоро начнется , крыс месных коцяпы решили потравить, нужно заселять своих немытых шакалов , так вам и надо предатели , это вместо колбасы , а за колбасу куй пути за щеку
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Петрова Ольга, а чего у вас в Киеве дышать не чем ? Идёт плановое уменьшение населения ? Ну правильно аграрной сверхдержаве столько народу не нужно!
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