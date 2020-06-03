Так, друзья — сегодня будет продолжение печальной и жуткой серии постов о жизни в так называемой "Новороссии" — в прошлый раз я показал и рассказал вам о том, как умирает город Луганск, а сегодня покажу вам фотографии того, что сейчас происходит в город Краснодоне — который с 2014 года оказался оккупирован неосталинистами из банды "ЛНР".

До 2014 года Краснодон был небогатым, но достаточно стабильно развивающимся городом Украины — в нём строились новые кинотеатры и супермаркеты, а у людей была работа. После 2014 года всё закончилось — предприниматели и другое активное население начало массово покидать город, захваченный "путинским миром", и Краснодон постепенно пришёл в упадок, деградировав до состояния мусорной помойки в никем не признанной бандитской "республике". Работы в городе практически нет, из всех развлечений остались только бесконечные мероприятия в честь Великой Отечественной войны — из-за непосещения которых тебя могут объявить "фашистом". Новости из Краснодона напоминают одновременно антиутопию и застойный брежневский совок — "На улице в Краснодоне нашли труп женщины", "Оренбургские школьники написали письмо в Краснодон" и тому подобное, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — несколько фотографий умирающего города Краснодона (Сорокино). Все фото сделаны читателями моего блога в 2020 году и публикуются впервые.

02. Немного из истории города. Первое упоминание о Краснодоне (Сорокино) в исторических источниках встречается в 1844 году — в то время это было небольшое шахтёрское поселение, жители которого работали на рудниках. В 1912-1914 годах здесь были заложены шахты, начали строиться первые каменные шестиквартирные дома, и с 1914 года Краснодон стал городом.

Во время Второй Мировой войны в Краснодоне действовала подпольная организация "Молодая гвардия", известная главным образом по одноимённому художественному роману Александра Фадеева. "Молодая гвардия" устраивала диверсии, поджоги и казни в немецком тылу, после чего была арестована и замучена нацистами — которые требовали от молодогвардейцев выдать товарищей. До сих пор "Молодая гвардия" является частью идентичности краснодонцев, а о том, что примерно в те же годы НКВД точно так же как и нацисты пытало людей — вынуждая их признаться в том, что они не совершали, многие краснодонцы слушать не хотят.

С началом войны и оккупации Востока Украины путинистами на оккупированных территориях Украины стали появляться пыточные подвалы для пленных наподобие нацистских и даже появилась новая фраза "попасть на подвал". Интересно, что бы сказали про такие подвалы сами герои из "Молодой гвардии"? Как бы они посмотрели в глаза своим потомкам, организовавшим такие подвалы?

Въездная стела в город выглядит вот так:

03. Пройдёмся по городской инфраструктуре. Лавочки и урны в Краснодоне в последний раз красились ещё в довоенные годы, до 2013-2014-го. Краска облупилась и слазит пластами.

04. Замусоренная пустыми бутылками зелёная зона. Помимо бесконечных рассказов о Великой Отечественной войне и увлекательного чтения коллективных писем от оренбургских пионеров, из развлечений здесь остался только дешёвый алкоголь.

05. Городская мусорка возле парковой зоны. Вокруг гор мусора прохаживаются стаи ленивых и жирных голубей, отъевшихся на мусорных кучах.

06. Мусорка в одном из городских дворов, заваленная горами хлама. Судя по внешнему виду контейнеров — они неоднократно горели.

07. В горах мусора роются большие бродячие собаки. Фото такое размыленное потому, что собаки снимались зумом с большого расстояния — ближе подходить небезопасно, так как собак много, их глаза больше напоминают волчьи и смотрят весьма недружелюбно.

08. Горы мусора в частном секторе города. Видно, что мусор не вывозился отсюда уже многие месяцы — мусорные терриконы растут вверх и вширь.

09. А вот ещё одна городская мусорка. Здесь как говорится, без комментариев.

10. Время от времени у края зелёных зон города появляются таблички с надписями "Не сорите берегите лес!", у которых словно в насмешку моментально появляются десятки пустых бутылок из-под пива и водки.

11. А это городская лавочка:

12. Бывшее место отдыха у местного пруда. Когда-то тут были деревянные домики, которые после "освобождения города от украинства" тут же превратили в туалеты, а после благодаря большому количеству желающих присесть там на корты попросту свалили на бок.

13. То же место крупным планом. Некогда здесь была площадка для отдыха, а теперь лишь приют странствующих алкоголиков.

14. Заброшенный и разграбленный городской кинотеатр:

15. Бывшее административное здание в центре города, ныне практически опустевшее:

16. Состояние дорог во дворах Краснодона:

17. Транспорт в городе очень старый — троллейбусы словно вышли из фотографий семидесятых годов.

18. В довоенные времена (до 2014 года) троллейбусный парк Краснодона начали обновлять, появилось два новых троллейбуса — но после 2014 года всё закончилось, и по городским улицам теперь ездят только очень старые и ржавые троллейбусы.

19. Которые изнутри выглядят вот так:

20. Кстати, памятник в честь подвига "Молодой гвардии" при украинской власти выглядел вот так — здесь была уложена плиточка и установлены красивые фонари.

21. После "освобождения города от украинства" все плафоны и лампочки с фонарей были моментально украдены:

Такие дела.

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