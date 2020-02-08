Умирание начинается за две недели: ученый шокировал открытием о смерти

Процесс умирания у человека начинается примерно за две недели до смерти, а непосредственно в момент ее может возникать чувство эйфории.

Такое мнение высказал эксперт по паллиативной медицине Шеймус Койл в материале для BBC News Украина. Он искал ответ на вопрос, чувствует ли человек в момент смерти облегчение или даже эйфорию? И что происходит в его сознании в последние минуты жизни?

Ученый отметил, что именно за две недели до смерти физическое состояние человека ухудшается. Ему становится труднее ходить, увеличивается сонливость. Человек все больше времени проводит во сне. Также он теряет способность глотать таблетки, есть и пить.

В момент смерти человек может чувствовать эйфорию Известия

Койл отметил, что специалисты по паллиативной медицине называют этот период "активным умиранием", это означает, что человеку осталось примерно два-три дня.

Однако у каждого человека этот процесс проходит по-разному, у кого-то это может длиться один день, а у кого – неделю. Поэтому предсказать, как умрем, невозможно.

Ученый сообщил, что согласно исследованиям, в момент приближения смерти в организме человека повышаются химические вещества стресса. При этом, эксперимент, проведенный в 2011 году на крысах, показал, что в их мозге перед смертью втрое повысился уровень серотонина, химического вещества, которое, как полагают, способствует ощущению счастья.

Исследователи не исключают, что нечто подобное может происходить и у людей, что может быть причиной возникновения эйфории во время смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайские ученые сообщили, что риск преждевременной смерти значительно снижает привычка пить чай.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!