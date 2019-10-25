Умирали животные и мутировали растения: названа связь ртути с планетарной катастрофой

Международная группа исследователей доказала, что выбросы ртути были причиной извержения вулканов в конце триасового периода, которые привели к одному из крупнейших массовых вымираний.

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org. По словам ученых, при вулканических извержениях ртуть, являющаяся одним из наиболее токсичных элементов на Земле, выбрасывается в атмосферу, а через некоторое время оседает на поверхности, нанося ущерб экосистемам.

200 миллионов лет назад, в мезозойскую эру, соединения этого металла стали одной из причин гибели многих видов животных, включая 40 процентов наземных и 30 процентов морских существ. Другими факторами выступили глобальное потепление, избыток углекислого газа в атмосфере и подкисление океанов.

Ртуть

Исследователи выявили мутации, связанные с воздействием ртути, в окаменевших спорах папоротника времен триаса. Поскольку токсичный металл не только убивает растения, но также препятствует их размножению, животные могли погибать от отравления и недостатка пищи.

Специалисты полагают, что ртуть, связанная с вулканической активностью, способствовала четырем из пяти массовых вымираний за последние 600 миллионов лет.

Как писал OBOZREVATEL, ученые из Университета Ольстера в Северной Ирландии установили, что жирные кислоты в рыбе блокируют воздействие ртути на мозг.

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