Молодой американец Джон Коэльо, который скончался от коронавируса, перед смертью успел написать в телефоне трогательное письмо для своих жены и детей.

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Как пишет People, 32-летний мужчина составил послание за день до того, как его интубировали. Однако супруга умершего Кэти, которая прожила с ним в браке семь лет, обнаружила прощание любимого уже после того, как его сердце остановилось.

По словам женщины, ее муж боролся за свою жизнь на протяжении 28 дней, 20 из которых находился на ИВЛ.

Джонатан Коэльо с семьей People

"У Джонатана неожиданно остановилось сердце, и он скончался. Ему было значительно лучше в последние несколько дней, и нам дали очень оптимистичный прогноз. Медсестра сказала мне, что она понятия не имеет, что случилось и почему", – поделилась своим горем Кэти Коэльо.

Вероятно, летальный исход произошел из-за того, что Джонатан дважды болел раком – в 8 и 16 лет. Мужчина находился в состоянии ремиссии в течение почти 20 лет. Однако наличие онкологического диагноза, вероятно, стало причиной тяжелого течения коронавирусной болезни.

Джонатан Коэльо оставил перед смертью трогательное письмо семье People

"Я сидела с Джонатаном в отделении интенсивной терапии после того, как это произошло, и просто плакала и рассказывала ему, как сильно я и дети его любим. Когда мне вернули телефон мужа, я включила его. За день до интубации Джонатан написал записку", – рассказала Кэти.

По ее словам, в ней супруг с любовью писал о том, как он гордился своей семьей, и адресовал теплые слова каждому из родных – жене, дочери и сыну.

"Я люблю вас, ребята, всем сердцем. И вы дали мне лучшую жизнь, чем я когда-либо просил", – трогательно обратился отец к детям.

"Мне так повезло, я так горжусь тем, что являюсь твоим мужем и отцом Браедину и Пенни. Кэти, ты самый красивый, заботливый человек, которого я когда-либо встречал. Ты действительно единственная в своем роде. Убедись, что живешь счастливой и с той же страстью, которая заставила меня влюбиться в тебя. Видеть, что ты самая лучшая мама для детей, – это величайшая вещь, которую я когда-либо испытывал", – написал Джонатан для любимой жены.

Джонатан Коэльо People

Затем он снова обратился к 10-месячной Пенелопе и двухлетнему Браедина, который также борется с серьезными болезнями, среди которых – церебральный паралич.

"Пусть Браедин знает, что он мой лучший друг, и я горжусь тем, что являюсь его отцом и всем тем удивительным, что он делал и продолжает делать. Пусть Пенелопа знает, что она принцесса и может иметь все, что захочет в жизни. Мне так повезло", – завершил проникновенное письмо погибший от коронавируса Джонатан Коэльо.

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