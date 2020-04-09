Умерли в один день: на Львовщине коронавирус забрал жизни супружеской пары

Во Львовской области от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, в одну ночь скончались супруги.

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Об этом сообщила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Галина Сличная, передает Укринформ. По ее словам, женщина проходила лечение в клинической больнице №1 имени Князя Лева. В минувшую субботу, 4 апреля, ее состояние ухудшилось и женщину перевели в инфекционную больницу. Там же оказался и ее муж.

"Ему тоже сделали ПЦР-анализ. Но он умер еще до того, как поступили результаты анализов", – сказала она.

Женщине было 58 лет, она находилась на аппарате ИВЛ. Страдала сопутствующими заболеваниями – онкологией. Ее муж был госпитализирован с пневмонией, подозревали, что заражен COVID-19. Cупружеская пара контактировала ранее с лицами, заболевшими COVID-19.

Напомним, во Львовской области 4 апреля была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

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