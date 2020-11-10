Умерла теща Порошенко

Во вторник, 10 ноября, умерла мать Марины Порошенко, супруги пятого украинского президента, – Людмила Переведенцева.

Об этом в Facebook сообщил Петр Порошенко. "В этом году мы с Мариной осиротели", – написал он.

Причину смерти 84-летней женщины он не уточнил. Однако, ранее в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" пятый президент рассказывал о том, что мать его жены находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса.

Порошенко написал в соцсети, что в 2020 году он и его супруга осиротели. Так, 16 июня скончался отец пятого президента Алексей Порошенко. 20 августа на 88 году жизни умер отец Марины Порошенко Анатолий Переведенцев.

Известно, что Людмила Переведенцева родилась 18.02.1936. Некоторое время она работала на заводе "Арсенал" в Киеве. Также была направлена в город Семипалатинск на Восток Казахстана, по линии Министерства обороны СССР в качестве специалиста. Именно в этом городе 1 февраля 1962 года на свет появилась Марина Переведенцева (в замужестве – Порошенко).

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко перенес коронавирус. О том, что он заболел, стало известно 29 сентября. При этом его супруга Марина Порошенко получила негативные результаты тестов на COVID-19.

3 октября жена нардепа сообщила, что его госпитализировали с двусторонним воспалением легких. 13 октября политик вылечился от новой инфекции.