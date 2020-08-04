Умерла мать Игоря Коломойского

Мирослав Семенюк Общество 00:53, 5.08.2020 Обновлено: 00:56, 5.08.2020

На 81-м году жизни умерла мать бизнесмена Игоря Коломойского Зоя Коломойская.

Как сообщается на официальном сайте Объединенной еврейской общины Украины, ее не стало 4 августа.

"Объединенная еврейская община Украины от лица еврейского сообщества, от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских соболезнования", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте умерла мать бывшего народного депутата, президента хоккейного клуба "Донбасс" Бориса Колесникова.

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