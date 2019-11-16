Умереть от зажигалки: у школьников появилась новая опасная игра

Среди подростков от 10 до 17 лет набирает популярности отдельный опасный вид токсикомании - так называемый сниффинг.

Как пишет "АиФ", подростки используют обычный сжиженный газ, который наркотиком не является, для получения так называемого "кайфа". Специалисты отмечают, что последствия таких необдуманных действий ужасны. На сегодняшний день счет жертв пошел на сотни.

При вдыхании газа, применяемого в бытовых целях, например, курильщиками в зажигалках, начинается интоксикация организма. Летучая смесь из пропана, бутана и изобутана в зажигалках вытесняет кислород при вдохе и приводит к некоторым изменениям в работе головного мозга, вследствие которых на фоне кислородного голодания могут отмечаться определенные ощущения и галлюцинации.

Сниффинг Shutterstock.com

Опасность газа в том, что он практически мгновенно оказывается в крови, откуда очень быстро перемещается в мозг.

Регулярное "баловство" такого рода становится причиной того, что у ребенка ухудшается память, начинает страдать усидчивость, развиваются проблемы в школе. А еще на психологическом уровне развивается привыкание.

"В зоне особого риска от такого способа находятся дети с различными патологиями бронхолегочной системы, когда наблюдается затяжной кашель, есть реакция на разные аэроаллергены, человек реагирует на освежители воздуха и распылители бытовой химии для чистки, например холодильника. Также серьезнее других могут пострадать дети с бронхиальной астмой. Конечно же, очень сильно сказывается сниффинг и на состоянии сердечно-сосудистой системы", – отметила врач-иммунолог Анна Шуляева.

Специалисты выделяют ряд симптомов, которые помогут понять, что ребенок чем-то надышался. В первую очередь его выдаст лицо: если оно красное, стоит принюхаться и присмотреться. После сниффинга ребенок может вести себя как пьяный.

Если же интоксикация сильная, будут отмечаться такие симптомы, как:

тошнота и рвота;

головокружение;

потеря сознания.

Любители "поддать газку" отличаются и такими внешними признаками, как:

отечность лица, горячий лоб из-за прилива крови;

красный нос, который выдает раздражение слизистых оболочек дыхательных путей;

кайма раздражения вокруг губ;

охриплость голоса.

Для оказания первой помощи необходимо обеспечить приток свежего воздуха, уложить ребенка на спину, расстегнуть одежду, чтобы не стягивала, приподнять ноги и использовать нашатырь. После пробуждения необходимо напоить ребенка теплым сладким чаем и не давать ему заснуть. Лучше всего показать его специалистам — психологу, наркологу и прочим.

Как писал OBOZREVATEL, украинские школьники начали увлекаться опасной игрой "Монетка" – подростки задают друг другу вопросы и пока ждут ответа, до крови натирают руку монетой.

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