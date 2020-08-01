Умер замкомандира УДА Андрей "Червень" Гергерт

Кирилл Лютый Общество 18:37, 1.08.2020 Обновлено: 19:17, 1.08.2020

В субботу, 1 авгсута, скончался замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт с позывным "Червень".

Как сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

"Только что стало известно, что от тяжелой болезни умер заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт. Смерть нашла его в тяжелой борьбе с раком. Но мы никогда не забудем подвига Героя. Соболезнования всем родным и близким! Вечная память защитнику Украины!" – написал Садовый.

Андрей Гергерт. Фото с фейсбука
Андрей Гергерт. Фото с фейсбука

В Facebook бывший первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что Гергерт "сделал все, чтобы была Украина, но не смог себя уберечь для своей семьи, для своих детей".

"Для меня в памяти он останется навсегда таким со словами: "Генерал, у меня сердце болит за Украину!" Покойся с миром, брат!" – написал Аброськин.

Военный Алексей Петров в Facebook добавил, что "российские оккупанты еще несколько поколений будут вздрагивать" при упоминании имени бойца.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области трагически скончался бывший боец батальона "Госпитальеры" Олег Лозинский с позывным "Гризли".

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