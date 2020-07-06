Умер выдающийся военный инженер-конструктор Павел Поляков

В возрасте 83 лет ушел из жизни многолетний начальник Конструкторско-технологического центра Министерства обороны, а впоследствии заместитель директора "Укроборонсервиса" Павел Федорович Поляков. Сердце выдающегося конструктора перестало биться 28 июня, в День Конституции Украины.

С отличием окончив Киевское танко-техническое училище, Павел Федорович проходил службу на офицерских должностях в разных воинских частях, затем был направлен на 61 бронетанковый ремонтный завод, где прошел карьерный путь от начальника цеха до главного инженера завода. Службу в Вооруженных Силах закончил в 1992 году в должности начальника Конструкторско-технологического центра Министерства обороны. Под руководством Полякова на базе танка был разработан робот-манипулятор для ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Инженер-конструктор Павел Поляков

За самоотверженную службу награжден правительственными наградами, неоднократно поощрялся командованием.

"Как во время службы, так и в период работы на разных должностях Павел Федорович всегда пользовался заслуженным авторитетом и уважением, светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", – отмечают сослуживцы и коллеги Полякова.

В сентябре 1994-го инженер-конструктор перешёл в Государственное предприятие "Укроборонсервис", где проработал на различных позициях – от ведущего специалиста до заместителя директора – 15 лет.

"Павлу Федоровичу всегда было интересно пробовать что-то новое, искать себя в новой профессии и должности. Был некий азарт доказать всем, что сможет преодолеть все трудности, справиться, казалось бы, с невыполнимыми задачами и выйти победителем из самой сложной ситуации. Так оно и было на протяжении всей жизни", – вспоминают в семье инженера-конструктора.

Павел Федорович вырастил двух сыновей, воспитал трех внуков и четверых правнуков. В 2019 году отметил бриллиантовую свадьбу с супругой Раисой Ивановной.