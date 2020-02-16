Боролся пять лет: умер боец АТО, тяжело раненный на Донбассе

В Бердянске Запорожской области умер участник АТО Дмитрий Шапка, который получил тяжелое ранение на Донбассе в 2015 году.

Мужчина скончался в пятницу, 14 февраля, сообщается на Facebook-странице "Общества ветеранов АТО – Бердянск".

С 2014 года Шапка воевал в составе ВСУ. У него осталось двое детей.

В Бердянске умер воин ВСУ Дмитрий Шапка РБК-Украина

Ранение воин получил в районе села Спартак Донецкой области (позиция "Зенит" близ Донецкого аэропорта, расположенная на территории бывшего зенитно-ракетного дивизиона).

"Почти пять лет мужчина боролся с последствиями контузии", – сказано в сообщении.

Прощание с участником АТО состоится 17 февраля в 14:00 часов в траурном зале "Надежда вечной жизни" в Бердянске по улице Нагорной, 18.

Дмитрий Шапка pro.berdiansk.biz

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев поразила история майора ВСУ Василия Мулика, Народного Героя Украины, который сумел выжить во время ракетной атаки по его вертолету в 2014 году на Донбассе.

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